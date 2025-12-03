Liga Profesional: todo listo para las semifinales

La instancia definitoria del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol diagramó dos semifinales con condimentos especiales, ya que serán dos clásicos los que definan a los finalistas del certamen.

Por un lado jugarán Boca y Racing, y por el otro, lo harán Gimnasia y Estudiantes de La Plata. Ambos partidos se disputarán este fin de semana.

El primer semifinalista fue el Pincha, que venció a Central Córdoba en Santiago del Estero por la mínima diferencia, con un tanto de Tiago Palacios.

El Lobo, por su parte, venció a Barracas Central en el barrio porteño por 2 a 0, con goles de Manuel Panaro y Franco Torres, y recibirá al León en su estadio.

En La Boca, el Xeneize derrotó a Argentinos por 1 a 0, con anotación de Ayrton Costa, y hará de local de la Academia.

El equipo de Costas igualó sin tantos con Tigre en el Cilindro, tras los 90 minutos reglamentarios y los 30 de suplemento, y se impuso por 4 a 2 en la ronda de penales.

Horarios y trasmisión

Domingo 7 de diciembre

19.00 hs Boca (1A) – Racing (3A) -TNT Sports / ESPN Premium-

Lunes 8 de diciembre

17.00 hs Gimnasia de La Plata (7B) – Estudiantes (8A) -TNT Sports / ESPN Premium-

Por su parte, la final del Torneo Clausura está programada para el sábado 13 de diciembre, en horario a definir. El escenario elegido es el Estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.