Liga Profesional: cuándo se juegan los octavos de final y qué rivales tendrán el Lobo y la Lepra

El Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 ingresa en su etapa de definición y, a falta de un solo partido, se comienza a tomar forma el cuadro de los playoffs rumbo a la gran final, que se disputará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.

El duelo pendiente no alternará el orden en la tabla de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima que ya conocen a sus rivales para los playoffs.

El equipo de Alfredo Berti, que terminó en la séptima posición de la Zona B, deberá medirse con Boca (segundo de la Zona A) en La Bombonera y el Blanquinegro que se metió con lo justo entre los ochos, jugará con Rosario Central, que terminó liderando su zona, en el Gigante de Arroyito.

Los únicos cruces que no están confirmados son los de River vs. Lanús, Vélez vs. Belgrano y Defensa y Justicia vs. Barracas Central, ya que este domingo a las 19.30 cerrarán la última jornada Central Córdoba y Lanús.

Al momento, los cruces están asi:

Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B)

River (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos (2° B) vs. Independiente (7° A)

Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)

Rosario Central (1°B) vs. Gimnasia y Esgrima (8° A)

Defensa y Justicia (4°A) vs. Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) vs. Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia La Plata (3° B) vs. Newell’s (6°A)

El calendario

Octavos: fin de semana del 22 de noviembre.

Cuartos: fin de semana del 29 de noviembre.

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.

El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.