Licitan un mega complejo de control en la frontera entre Mendoza y San Juan

Este lunes Mendoza dio el puntapié inicial para la remodelación total del paso límite con San Juan. A través de las redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo anunció la licitación pública de una obra estratégica sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del departamento Las Heras, que demandará un desembolso superior a los $5.100 millones.

La premisa central del proyecto es la integración operativa: concentrar en un solo punto los controles policiales y las inspecciones fitosanitarias.

Rediseño operativo y logística para el transporte

El nuevo Complejo Unificado Mendoza–San Juan contempla una intervención profunda sobre la traza vial y sus dependencias de servicio. Entre los ejes de la obra destacan: