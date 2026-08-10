Licitan un mega complejo de control en la frontera entre Mendoza y San Juan

Este lunes Mendoza dio el puntapié inicial para la remodelación total del paso límite con San Juan. A través de las redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo anunció la licitación pública de una obra estratégica sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del departamento Las Heras, que demandará un desembolso superior a los $5.100 millones.
La premisa central del proyecto es la integración operativa: concentrar en un solo punto los controles policiales y las inspecciones fitosanitarias.
Rediseño operativo y logística para el transporte
El nuevo Complejo Unificado Mendoza–San Juan contempla una intervención profunda sobre la traza vial y sus dependencias de servicio. Entre los ejes de la obra destacan:
- Se habilitarán playas de estacionamiento exclusivas y dimensionadas para vehículos particulares, unidades de transporte de pasajeros de larga distancia y camiones de carga pesada.
- La incorporación de más vías de circulación permitirá agilizar los picos de demanda vehicular y evitar largas filas sobre la calzada principal.
- Se construirán oficinas adaptadas a los requerimientos de los organismos sanitarios y las fuerzas de seguridad encargadas de la fiscalización.