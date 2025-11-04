Licencias a mayores de 80 años: cómo controla Mendoza la aptitud para conducir

La conmoción por el accidente ocurrido frente al Mendoza Tenis Club, donde una conductora de 82 años atropelló a dos jóvenes de 13 años —uno de los cuales perdió la vida—, volvió a poner en el centro del debate cómo se controla la aptitud para conducir en adultos mayores.

El trágico hecho, sucedido el sábado pasado, generó una fuerte repercusión en redes sociales y reavivó los cuestionamientos sobre los requisitos para la renovación de licencias en personas de edad avanzada. Uno de los principales argumentos apunta a la disminución natural de reflejos y capacidad de reacción, factores que pueden afectar la seguridad al volante.

En Mendoza, las licencias de conducir de mayores de 80 años tienen una vigencia más corta y exigen exámenes médicos específicos. Estos incluyen evaluaciones físicas, visuales, auditivas y cognitivas, además de una prueba práctica de manejo. Los plazos también varían según la edad: entre 66 y 75 años el carnet tiene una validez de cinco años; entre 75 y 80, tres años; y los médicos pueden incluso acortar ese período según el estado del conductor.

El sistema mendocino adhiere a la ley nacional, aunque mantiene sus propias disposiciones. En la nueva reglamentación nacional, se incorporó un cambio clave: el apto médico puede ser emitido por profesionales del sistema público o privado, siempre que estén registrados, y no únicamente por los médicos de los centros emisores.

A pesar de las críticas, los especialistas insisten en que la edad cronológica no define la capacidad para conducir. Según Osvaldo Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza, son los médicos quienes determinan la aptitud y la vigencia del carnet. “En el caso de los mayores de 75 años, si bien la ley establece un vencimiento a tres años, puede reducirse según el criterio médico”, precisó.

La ciencia médica advierte que con el paso de los años la visión, la audición y la coordinación se ven afectadas, al igual que la capacidad cognitiva y la atención sostenida. Estos factores, sumados a los efectos secundarios de algunos medicamentos o enfermedades crónicas como la diabetes o el Parkinson, pueden comprometer la seguridad vial.

A nivel estadístico, sin embargo, los adultos mayores son los que menos accidentes protagonizan y también los que menos infracciones cometen. El debate, entonces, parece centrarse no tanto en la edad, sino en la evaluación individual, periódica y responsable de cada conductor.

La tragedia del sábado volvió a recordar que el volante exige conciencia y control permanente, sin importar la edad. El desafío ahora será encontrar un equilibrio entre el derecho a la autonomía y la seguridad de todos en la vía pública.