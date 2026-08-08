Liberaron bajo fianza a Iliana Lick, la argentina detenida por el ICE en Estados Unidos

Iliana Noeli Lick, la niñera argentina detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia el pasado 11 de julio, acordó lograr la libertad bajo fianza fijada en 10 mil dólares, según confirmó su pareja, Steven Melchiorre, a través de sus redes sociales.

“Hoy finalmente recibimos una noticia muy alentadora: a Iliana le concedieron la libertad bajo fianza, fijada en $10.000”, escribió Melchiorre en su cuenta de Facebook.

“Sentimos un gran alivio y estamos profundamente agradecidos de que el juez le haya dado a Iliana la posibilidad de recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio”, agregó.

La historia de Lick comenzó a tomar estado público tras su arresto, producido en circunstancias que sus allegados describieron como inesperadas. La mujer, de 30 años intentaba viajar desde Filadelfia hasta Kansas City junto a un grupo de amigos para presenciar el partido de la Selección Argentina frente a Suiza en el Mundial 2026.

A pesar del avance, Melchiorre aclaró que la salida de su pareja no es inmediata. “Todavía quedan algunos pasos administrativos y logísticos antes de que pueda salir, así que Iliana todavía no está en casa. Estamos haciendo todo lo posible para completar el proceso de la fianza cuanto antes”, precisó en su publicación.

El propio Melchiorre fue enfático al aclarar el alcance de la medida: la concesión de la fianza no implica el cierre del caso migratorio. “Esto no significa que el caso migratorio de Iliana haya terminado, pero hoy logramos un avance muy importante”, señaló. El proceso continuará mientras Lick aguarda el desarrollo de su situación migratoria fuera del centro de detención.

La pareja de la argentina también resaltó su fortaleza y el cariño recibido. “Iliana se mantuvo esperanzada durante todo este proceso, incluso en los momentos más difíciles”, escribió, al tiempo que agradeció a quienes rezaron, realizaron donaciones o simplemente se mantuvieron presentes durante las semanas que duró la espera.

El último contacto que Melchiorre había tenido con ella antes del arresto fue un mensaje enviado antes de que llegara a la puerta de embarque. “¿Encontraste tu puerta de embarque? Te quiero. Que tengas un buen vuelo”, le escribió, sin recibir respuesta. Horas después, comenzó a recibir llamadas que le informaban que Iliana nunca había abordado el avión. Agentes de ICE la habían interceptado en el control de seguridad del aeropuerto.

Los primeros días tras la detención fueron especialmente duros para su entorno. La comunicación con Iliana era casi nula y la incertidumbre sobre su situación generó angustia entre quienes la apoyaban. Cuando finalmente lograron hablar con ella, el muchacho transmitió el estado anímico de su pareja. “Aunque está asustada y abrumada, sigue siendo fuerte, mantiene la esperanza y está inmensamente agradecida por todo el cariño y apoyo recibido”.