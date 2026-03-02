Search
Liberaron al gendarme Nahuel Gallo: el emotivo reencuentro en Ezeiza tras un año preso en Venezuela

Volvió a pisar suelo argentino tras haber permanecido detenido durante 448 días en el penal El Rodeo 1, bajo el régimen de Nicolás Maduro.

La madrugada de este lunes marcó el cierre de una pesadilla que se extendió por más de un año. A las 4:30 de la mañana, el gendarme Nahuel Gallo volvió a pisar suelo argentino tras haber permanecido detenido durante 448 días en el penal El Rodeo 1, bajo el régimen de Nicolás Maduro.

En la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el protocolo cedió ante la emoción. Su esposa, María Alexandra Gómez, y su hijo Víctor (quien cumplió tres años hace apenas semanas) protagonizaron el momento más esperado: el abrazo interminable que selló el fin de una detención arbitraria iniciada en diciembre de 2024.

Una comitiva oficial para el regreso

La importancia del caso quedó reflejada en la presencia de altas autoridades en la terminal aérea. Recibieron a Gallo:

  • La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
  • La senadora nacional Patricia Bullrich.
  • El canciller Pablo Quirno.
  • El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Crónica de una liberación angustiante

La travesía de Gallo comenzó el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba cruzar la frontera colombo-venezolana para reunirse con su familia en el estado de Anzoátegui. Lo que debía ser un viaje de reencuentro se transformó en una detención arbitraria por parte de las autoridades migratorias de Venezuela.

Desde aquel día, su paradero fue una incógnita teñida de incertidumbre. Su familia inició una campaña incansable que finalmente dio frutos el pasado fin de semana, cuando María Alexandra recibió la llamada más esperada. “Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, había expresado Gómez a través de sus redes sociales, poco después de que Gallo despegara rumbo a Buenos Aires.

El caso de Nahuel Gallo pone de relieve la vulnerabilidad de los extranjeros en el sistema carcelario de Venezuela. Especialistas y familiares coinciden en que la libertad en estos casos rara vez responde a procesos judiciales convencionales o amnistías, sino más bien a una intensa presión humanitaria y diplomática, muchas veces en contextos de grave deterioro físico de los detenidos.

Para la familia Gallo, el alivio de hoy borra meses de “risas, alegrías y una mezcla de esperanza” contenida, iniciando ahora el proceso de recuperación y regreso a la normalidad en su Catamarca natal.

