La Justicia tomó una decisión al respecto de las responsabilidades de uno de los imputados durante el hecho ocurrido el pasado 14 de marzo.

Este viernes trascendió que uno de los detenidos por la agresión a la moza de un bar de la calle Arístides Villanueva, hecho que ocurrió el pasado 14 de marzo, quedó en libertad.

A casi dos semanas del hecho, uno de los dos imputados quedó libre tras una decisión de la Justicia. José Luis Pericoli y Carlos Ramón Angulo protagonizaron una agresión a una trabajadora de un local gastronómico durante la madrugada de dicha fecha, hecho que quedó grabado en una cámara de seguridad.

Por tal caso los hombres fueron imputados el pasado lunes y ahora, Angulo recuperó su libertad. Fuentes del Poder Judicial aseguraron que la decisión estuvo basada en el análisis de la grabación y que detectaron que el sujeto no la empuja sino que intenta separarla.

La fiscal a cargo Claudia Ríos decidió que Pericoli por su parte siga detenido y continúe la causa hacia un juicio abreviado.

Tras conocerse la novedad, la joven víctima del violento hecho utilizó sus redes sociales para compartir su reacción a la decisión judicial.

«Pasemos a hablar del momento donde me arruina, tengo mas de 20 puntos, ataques de pánico, no duermo, no salgo a la calle por miedo, no puedo verme en un espejo, tengo el oido izquierdo sordo y ahora mis agresores tienen su libertad y posiblemente no les queden antecedentes», escribió Agustina en su cuenta de Twitter.