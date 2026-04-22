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AMENAZAS EN LAS ESCUELAS

Liberaron a la madre del alumno que fue a un colegio de Las Heras con un arma de juguete

En medio de la ola de amenazas de tiroteos en distintas escuelas del país, la mujer le recomendó a su hijo que lleve una réplica de arma al colegio. Pese a recuperar su libertad, continúa imputada en la causa.

La mujer que había sido detenida por instigar a su hijo a llevar una réplica de arma de fuego al colegio fue liberada. Según trascendió, recuperó su libertad el martes por la noche luego de que la fiscalía diera lugar a un pedido de la defensa.

Cabe destacar que dsde el Ministerio Público Fiscal informaron que pese a haber recuperado su libertad, la mujer -de nacionalidad española- continúa imputada por el delito de intimidación pública agravada por la participación de un menor de edad.

El hecho que inició la causa ocurrió la semana pasada en un colegio de Las Heras, donde un estudiante ingresó con un arma de juguete, lo que motivó que se desplegara un operativo policial. Esto se produjo en medio de la ola de amenazas de tiroteos en las distintas escuelas del país.

Con el avance de la causa se constató que había sido la madre del menor quien le había dicho que lleve al establecimiento educativo la réplica. Según explicó la mujer, la intención era protestar contra las medidas de control adoptadas por los colegios y demostrar que pese a éstos una persona podía ingresar con un arma.

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