Liberaron a Facundo Moyano y rompió el silencio: “Está todo aclarado”

El hijo del líder de Camioneros y ex diputado nacional Facundo Moyano quedó en libertad y se retiró de la fiscalía, luego de ser indagado tras ser acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género por agresiones contra su novia, Candela Arizaga.

No obstante, permanece imputado y deberá cumplir una serie de medidas con restricciones impuestas por la Justicia, aunque se retiró de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad con la frase: “Está todo aclarado”.

🔴AHORA | Facundo Moyano quedó en libertad y habló del episodio con la influencer que salió corriendo de su casa: “Está todo aclarado” https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/I7d4rQvnIQ — TN – Todo Noticias (@todonoticias) August 5, 2026

El allanamiento en la vivienda del ex diputado Facundo Moyano, acusado por presuntas lesiones y la aparente privación ilegítima de la libertad de su novia, Candela Arizaga, se realizó esta tarde en el barrio porteño de Belgrano. No encontraron drogas, pero sí una jeringa, advirtieron que estaba todo desordenado y secuestraron dos teléfonos celulares.

Candela Arizaga, la joven que se encuentra en observación en el Hospital Pirovano tras el confuso episodio por el que fue detenido Facundo Moyano, declaró y negó una agresión por parte del ex diputado.

Ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano, la joven, de 23 años, dio testimonio donde destacó que Moyano “no le hizo nada” y que el caso se dio en un contexto de “consumo de estupefacientes”.

Aunque daría a entender que no existió un hecho de violencia de género, resta saber si la influencer decide continuar con la causa contra el ex sindicalista.