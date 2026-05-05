Leyendas: la serie británica que revela el lado más oscuro de las misiones encubiertas

La serie británica Leyendas llega con una historia basada en hechos reales que se mete en el mundo de las operaciones encubiertas en el Reino Unido. La trama pone el foco en agentes que trabajan infiltrados para desarticular redes de narcotráfico.

Ambientada a comienzos de los años noventa, sigue a un grupo de empleados de aduanas que son reclutados para una misión compleja: hacerse pasar por parte del circuito criminal. A partir de ahí, todo se vuelve cada vez más tenso, con el riesgo constante de ser descubiertos.

Pero la serie no se queda solo en la acción. También muestra el desgaste que implica sostener una identidad falsa durante tanto tiempo, la presión psicológica y los conflictos personales que aparecen en el camino.

Con ese enfoque más humano, Leyendas se suma a las ficciones basadas en casos reales que buscan contar no solo el operativo, sino también lo que pasa puertas adentro de quienes lo llevan adelante.