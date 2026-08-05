Ley de Tierras: sin el capítulo 3, que se tratará este jueves

Representantes del oficialismo mantuvieron reuniones de último momento para definir la estrategia para este jueves. Allí decidieron bajar el Capítulo 3 de la modificación de la Ley 26.737 (2011) relacionado a la extranjerización de tierras. Se trata del apartado que elevaba el porcentaje del 15 al 25 para tierras argentinas en manos de extranjeros.

Se trata del apartado que estipula las bases de la venta de tierras, pero el gobierno nacional busca avanzar en el resto del paquete legal que incluye la derogación de la Ley del Manejo del Fuego, desalojos exprés y cambios en las expropiaciones.

La senadora Patricia Bullrich y los 44 aliados del Ejecutivo tomaron la decisión ante la presión social y la pérdida de de votos que hacían peligrar la aprobación. De acuerdo al comunicado del oficialismo, “la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”.

Qué se tratará este jueves en la sesión

Tras la decisión del oficialismo de retirar el Capítulo 3 (referente a la Ley de Tierras) por falta de votos, el Senado de la Nación debatirá este jueves el resto del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Al eliminarse la reforma que permitía una mayor extranjerización de los campos argentinos, la sesión del 6 de agosto se centrará en los siguientes tres ejes principales:

1. Desalojos Exprés

Se debatirán modificaciones profundas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El proyecto busca implementar mecanismos rápidos de restitución de inmuebles, acelerando de forma drástica los plazos de notificación y ejecución para los juicios de desalojo por ocupación.

2. Cambios en la Ley de Manejo del Fuego

El texto remanente propone flexibilizar las restricciones vigentes de la Ley 26.815. Específicamente, se busca eliminar la prohibición de vender o cambiar el uso de suelo de tierras que hayan sufrido incendios (sean intencionales o accidentales) antes de que se cumpla el plazo actual de 30 a 60 años. [1, 2]

3. Modificaciones a la Ley de Expropiaciones

La iniciativa plantea un nuevo marco para las expropiaciones por parte del Estado. Entre los puntos clave a tratar se encuentran: