Ley de Regalías Mineras: el Gobierno busca un marco legal “transparente y sostenible”

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó oficialmente en la Legislatura de Mendoza el proyecto de Ley de Regalías Mineras, que busca establecer un marco legal claro y transparente para la determinación, percepción, control y distribución de los recursos económicos derivados de la actividad minera en la provincia.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo del Gobierno provincial, se enmarca en la adhesión a la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras, que fija un máximo del 3% sobre el valor “boca mina” como límite de percepción de regalías.

Previsibilidad y fortalecimiento institucional

“No teníamos una ley de regalías en Mendoza. Con este proyecto queremos brindar previsibilidad jurídica, fortalecer la institucionalidad y garantizar una distribución transparente de los beneficios, con impacto territorial y ambiental positivo”, explicó Jimena Latorre, durante la presentación.

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, los intendentes Francisco Lo Presti (Las Heras) y Celso Jaque (Malargüe), el presidente provisional del Senado Martín Kerchner y el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

La funcionaria destacó que el nuevo esquema permitirá sostener la competitividad del sector, evitar desalentar inversiones y mejorar la recaudación provincial mediante mecanismos de trazabilidad y control.

Distribución y destino de los fondos

El proyecto de Ley establece que la recaudación por regalías mineras se dividirá entre la Provincia y los municipios adheridos, con el fin de fortalecer el desarrollo local.

Los fondos municipales se destinarán a obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva, asegurando que la renta minera se traduzca en beneficios visibles para las comunidades.

Una parte de los recursos provinciales conformará el Fondo de Desarrollo Socioambiental, destinado a monitoreo ambiental, control institucional y participación ciudadana en el seguimiento de los proyectos, buscando reforzar la licencia social y la protección ambiental.

Transparencia, control y trazabilidad digital

El texto establece la obligatoriedad de declaraciones juradas trimestrales, con información técnica, contable y productiva, además de auditorías presenciales y documentales para verificar los datos presentados.

Asimismo, se implementarán sistemas digitales de trazabilidad, que permitirán seguir en tiempo real la producción minera y el flujo de regalías, desde la extracción hasta la comercialización.

El proyecto prevé incentivos para empresas que incorporen procesamiento y transformación dentro de Mendoza, así como beneficios ambientales y sociales para quienes cumplan con estándares de sostenibilidad.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Minería, que tendrá potestad para auditar, inspeccionar y fiscalizar la información técnica y contable de las compañías.