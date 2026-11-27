El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. Los cambios que implementarán.

La normativa busca prevenir el juego compulsivo, especialmente entre niños y adolescentes, mediante mayores controles sobre las plataformas digitales y restricciones a las estrategias comerciales de las empresas del sector.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 72 votos afirmativos, tras permanecer dos años pendiente de tratamiento en la Cámara alta.

Ley de Ludopatía: qué pasará con la publicidad y el fútbol

Uno de los principales cambios será la prohibición de la publicidad de apuestas en medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y espacios públicos.

La medida también alcanzará a influencers, figuras públicas y eventos deportivos, musicales y culturales.

En el fútbol argentino, instituciones como Boca, River, Racing e Independiente deberán adecuar sus acuerdos comerciales. Lo mismo ocurrirá con los patrocinios de la AFA, la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Los plazos para adaptar los contratos vigentes dependerán de la reglamentación de la ley.

Las nuevas restricciones para las apuestas online

Con el objetivo de reducir los riesgos asociados al juego compulsivo, la legislación establece una serie de obligaciones y prohibiciones:

Reconocimiento facial obligatorio mediante sistemas vinculados al Renaper.

Prohibición del acceso a menores de 18 años.

Restricciones al uso de tarjetas de crédito y cuentas asociadas a prestaciones sociales de ANSES.

Inhabilitación de los deudores alimentarios morosos.

Eliminación de promociones destinadas a incentivar las apuestas.

Creación de un Registro Nacional de Autoexclusión.

Además, las plataformas deberán incorporar mecanismos que permitan limitar el tiempo de juego y advertir sobre los riesgos para la salud.

Multas y sanciones para las empresas

La legislación contempla multas de entre 500 y un millón de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Las sanciones económicas aumentarán un 50% cuando las infracciones involucren a menores de edad.

También establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes exploten juegos de azar sin autorización.

En materia de prevención, se prevén campañas de concientización en establecimientos educativos, capacitación docente y una línea telefónica gratuita de orientación. El Ocho

Cuándo entrará en vigencia la Ley de Ludopatía

Tras la sanción definitiva del Congreso, la normativa será remitida al Poder Ejecutivo nacional, que contará con diez días hábiles para promulgarla o vetarla.

La ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y el Gobierno dispondrá de 120 días para reglamentarla. todojujuy.com+1