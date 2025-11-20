Ley de Glaciares: cómo su reforma o derogación podría beneficiar enormemente a Mendoza

El debate por la posible reforma o derogación de la Ley de Glaciares volvió al centro de la escena nacional y promete un fuerte impacto en Mendoza, una provincia cuya economía y futuro hídrico dependen directamente del ambiente glaciar. El Gobierno Nacional evalúa habilitar la discusión en las sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo de destrabar inversiones mineras estratégicas y redefinir el reparto de competencias entre Nación y provincias.

En este contexto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) difundió un documento contundente que marca límites técnicos y recuerda la importancia vital de estas reservas naturales. El organismo advirtió que Mendoza depende “casi exclusivamente” del aporte de nieve, glaciares y del ambiente periglacial para su subsistencia, una advertencia que enciende todas las alarmas en plena discusión política.

El informe fue aún más lejos: los glaciares de escombros representan solo el 0,8% del territorio provincial, pero aportan entre el 25% y el 50% del caudal total de los ríos andinos en años secos, una cifra que subraya la fragilidad del recurso hídrico. Además, el Instituto recordó que la Ley 26.639 fija los presupuestos mínimos de protección para garantizar el agua destinada al consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas.

Pese a su rol central —el IANIGLA es responsable del Inventario Nacional de Glaciares—, el organismo aclaró que no fue consultado por el Gobierno nacional sobre ninguna propuesta de modificación de la normativa. La actualización del inventario en los Andes Centrales, prevista para 2026, ya viene mostrando datos preocupantes: en otras regiones hubo una reducción del 17% de la superficie glaciar, un indicador del deterioro acelerado del recurso.

El avance del Gobierno Nacional no puede entenderse sin el trasfondo político. El presidente Javier Milei señaló públicamente que la idea original de reformar la ley proviene del gobernador Alfredo Cornejo, que reclama mayor autonomía para que Mendoza pueda definir sus zonas protegidas y, así, habilitar proyectos mineros detenidos desde hace una década. La tensión entre la necesidad productiva y la protección ambiental quedó totalmente expuesta.

El planteo de Cornejo, apoyado por otras provincias mineras, choca con la mirada del IANIGLA y de los sectores ambientalistas. Aun así, la Casa Rosada analiza tres caminos para avanzar: un DNU reglamentario, una nueva ley aclaratoria, o incluso una intervención de la Corte Suprema para reinterpretar los alcances del ambiente periglacial.

En el Congreso, la discusión ya está instalada. El senador oficialista Francisco Paoltroni confirmó que la derogación de la Ley de Glaciares formará parte de la agenda de extraordinarias entre diciembre y febrero, calificando la norma como “nefasta” por haber frenado el desarrollo minero. Aunque en ámbitos legislativos deslizan que el debate podría pasar para 2026, el interés de provincias como Mendoza en la explotación de minerales críticos presiona para acelerar los tiempos.