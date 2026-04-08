Ley de Glaciares: así votarían los legisladores mendocinos

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá este miércoles una reforma clave a la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado y podría convertirse en ley en las próximas horas. La iniciativa propone otorgar mayor autonomía a las provincias para habilitar actividades de exploración y explotación, lo que genera expectativas económicas pero también preocupación ambiental (especialmente en territorios cordilleranos).

En Mendoza, el proyecto es seguido de cerca, ya que fue impulsado con el aval del gobierno nacional de Javier Milei y acompañado por la gestión provincial de Alfredo Cornejo (en línea con otras administraciones aliadas). La discusión, además, se da en un contexto de movilizaciones previstas en el Congreso (con organizaciones sociales y ambientales).

De los diez diputados mendocinos, siete votarían a favor de la reforma, consolidando una mayoría clara. Entre ellos se encuentran referentes del radicalismo como Pamela Verasay y Lisandro Nieri, junto a legisladores de La Libertad Avanza como Luis Petri, Mercedes Llano, Álvaro Martínez, Facundo Correa Llano y Julieta Metral Asensio.

Desde el oficialismo, Verasay defendió la iniciativa al señalar que “busca mejorar la aplicación de la ley vigente sin perder su espíritu de protección”, incorporando herramientas más precisas (para su implementación en territorio). El argumento central apunta a compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo productivo.

En contraposición, los diputados peronistas Emir Félix y Martín Aveiro anticiparon su rechazo. Aveiro advirtió que “se rompe un acuerdo fundamental con el futuro de la provincia” y que se priorizan intereses económicos de corto plazo (por sobre una política ambiental sostenible). A ellos podría sumarse Lourdes Arrieta, quien no confirmó su postura pero se estima que votará en contra.