Ley de Financiamiento Universitario: la UNCUYO irá a la Justicia para exigir su cumplimiento

Tras una reunión de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad que las universidades públicas del país presentarán una acción judicial para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente (N° 27.795), cuya aplicación fue suspendida por decreto presidencial.

La medida, que acompañará la Universidad Nacional de (UNCuyo) busca garantizar el respeto a la división de poderes y al sistema republicano.

El reclamo unificado de las universidades

El plenario extraordinario del CIN reunió a rectores y rectoras de todas las universidades nacionales, quienes respaldaron la decisión de recurrir a la Justicia.

“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, afirmó Oscar Alpa, presidente del Consejo.

“Un decreto no puede suspender una ley”

El anfitrión del encuentro, Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho de la UBA, fue contundente: “Un decreto no puede suspender una ley”. En ese sentido, advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de normas aprobadas con amplia legitimidad social y política”.

A su vez, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, sostuvo que la suspensión “viola de manera directa la división de poderes mediante la invocación de fundamentos inválidos”.

El contexto: una ley vetada y luego suspendida

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en agosto y ratificada el 2 de octubre tras el veto presidencial, fue promulgada pero suspendida por el Ejecutivo. La decisión del Gobierno generó un fuerte rechazo en el ámbito académico, que considera la medida una vulneración al principio de legalidad y al rol del Parlamento.

“Hemos sido muy responsables y serios, priorizando siempre los caminos institucionales, pero ahora corresponde recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, concluyó Bartolacci.

Además de la acción judicial, las universidades acordaron solicitar al Congreso Nacional que en el presupuesto 2026 se incorporen los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario como base presupuestaria. La iniciativa busca asegurar la continuidad del funcionamiento del sistema universitario, la recomposición salarial docente y el fortalecimiento de la educación pública como política de Estado.