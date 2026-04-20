Ley contra el fraude en pensiones por invalidez: en qué consiste el proyecto que impulsa el Gobierno

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a reformar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez, con el argumento de prevenir irregularidades y mejorar los mecanismos de control sobre estas prestaciones para personas con discapacidad.

La iniciativa propone cambios estructurales en el esquema actual, a partir de un diagnóstico oficial que advierte sobre un fuerte crecimiento del padrón en las últimas décadas y la existencia de posibles inconsistencias en su otorgamiento, algo sobre lo que el Gobierno viene insistiendo desde hace tiempo.

Auditorías obligatorias y reempadronamiento

Uno de los puntos centrales del proyecto es la implementación de auditorías médicas periódicas para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con los requisitos establecidos.

Además, se prevé un reempadronamiento obligatorio de todas las personas que reciben la pensión, quienes deberán actualizar sus datos personales, sociales y de salud. Este proceso estará acompañado por un sistema de control cruzado entre distintos organismos del Estado.

En caso de detectarse irregularidades o incumplimientos, el proyecto habilita la suspensión o baja del beneficio.

Cambios en los requisitos para acceder

La iniciativa también redefine las condiciones para acceder a este tipo de pensiones. En ese sentido, se establece que el beneficio estará destinado exclusivamente a personas que no puedan trabajar y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Además, se refuerza la incompatibilidad con el empleo formal, lo que implica que quienes tengan ingresos registrados no podrán acceder o mantener la pensión.

En cuanto al monto, el proyecto fija que la prestación será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

Un sistema bajo revisión

Desde el Ejecutivo sostienen que el sistema necesita ser reorganizado para garantizar su sostenibilidad y mejorar la asignación de recursos públicos.

El crecimiento del número de beneficiarios en los últimos años es uno de los principales argumentos del Gobierno para avanzar con esta reforma, que pasó de 76.000 a alrededor de 1.200.000 entre 2003 y 2023.en el Congreso