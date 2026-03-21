Levantaron el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni: ¿quién pagó su viaje a Punta del Este?

La Justicia federal, por decisión del juez Ariel Lijo, levantó el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de personas y firmas vinculadas a su entorno, medida a partir de la cual se logró identificar quién pagó el viaje que el funcionario realizó a Punta del Este -Uruguay- durante el último fin de semana largo.

Según los registros comerciales agregados a la causa, la factura correspondiente al vuelo privado utilizado para el regreso al país fue emitida por Agustín Issin (46), un piloto que también desarrolla tareas como intermediario en la contratación de vuelos privados. Además, los documentos señalan que el pago del traslado se realizó en efectivo.

De acuerdo a lo que indica la factura, el vuelo formaba parte de un paquete de diez traslados aéreos por un total de 42.250 dólares. En ese sentido, Issin explicó que el tramo específico utilizado para el retorno de Adorni tuvo un valor de US$ 3.000.

En forma paralela, la empresa operadora vinculada al servicio aéreo aportó facturación complementaria relacionada con la logística del vuelo, lo que permitió completar la documentación concerniente al traslado.

En cuanto al tramo de ida, la facturación fue emitida por la firma Imhouse S.A., productora vinculada al periodista Marcelo Grandio, conductor contratado por la TV Pública. Esa conexión quedó incorporada al análisis judicial en el marco de la investigación sobre posibles vínculos contractuales o administrativos.

Cabe resaltar que la Justicia también solicitó a organismos con actuación en el aeropuerto de San Fernando registros operativos y documentación técnica para verificar movimientos y procedimientos vinculados al arribo del vuelo.

La investigación continúa enfocada en reconstruir el circuito administrativo, logístico y económico del viaje, con eje en el origen de los fondos y en la identificación de los proveedores que intervinieron en la contratación.