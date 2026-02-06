Leonor Ardiles representará a Tunuyán en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor

La Municipalidad informó que Leonor Ardiles será la representante local en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor, que se realizará el domingo 8 de febrero, desde las 19.30 horas, en el Teatro Griego Municipal El Peral, en el departamento de Tupungato. El evento es organizado por la Dirección de Personas Mayores del Gobierno de Mendoza y reunirá a las representantes de los 18 departamentos de la provincia. La jornada incluirá la elección de la Reina Provincial de Personas Mayores 2026, con ingreso libre y gratuito.

El intendente Emir Andraos destacó la importancia de acompañar esta instancia provincial, subrayando el valor del rol activo de las personas mayores en la comunidad. Mientras que el jefe de Adultos Mayores, Darío Cirrincione, señaló que este tipo de actividades consolidan el trabajo que se realiza durante todo el año desde el área: “Leonor lleva consigo el compromiso y la participación de nuestros adultos mayores, quienes han construido estos espacios con dedicación y presencia constante”. La votación se realizará según la terminación del DNI y estará habilitada únicamente para personas de 60 años o más.

Leonor Ardiles obtuvo su lugar como representante departamental tras su participación en la Fiesta de la Vendimia del Adulto Mayor, desarrollada recientemente en el Auditorio Municipal. Su presencia en la instancia provincial simboliza el reconocimiento al recorrido, la experiencia y la participación activa de quienes integran los programas municipales destinados a este grupo etario.

La Municipalidad pone en valor la participación de Leonor, reafirmando el compromiso institucional de promover actividades que fortalezcan el vínculo comunitario y la presencia de las personas mayores en cada una de las expresiones culturales del territorio.