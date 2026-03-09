Leonardo Alarcón: el caso por la muerte del policía de Tunuyán avanza hacia un juicio por jurados

La causa judicial por la tragedia vial que conmocionó a Mendoza en 2024 dio un nuevo paso clave. La Justicia provincial resolvió elevar a juicio la investigación contra el sommelier Hugo Martín Rodríguez Cáceres, acusado de atropellar y provocar la muerte de dos agentes durante un operativo en el Acceso Sur.

El hecho tuvo entre sus víctimas al oficial principal Leonardo Alarcón Quiroga (35), oriundo de Tunuyán, cuya muerte generó una profunda conmoción en el Valle de Uco. En el mismo episodio también falleció el agente de tránsito de Godoy Cruz Santiago David Velázquez Guevara (23).

La decisión fue tomada por la jueza Alejandra Martín, titular del Juzgado Penal Colegiado N°1, durante una audiencia realizada en el Polo Judicial. Allí se rechazó el planteo de nulidad y el pedido de sobreseimiento que había presentado la defensa del acusado, encabezada por el abogado Pablo Cazabán.

Con esta resolución, Rodríguez Cáceres quedó más cerca de enfrentar un juicio por jurados populares, donde se analizará su responsabilidad en el hecho. El imputado está acusado de “doble homicidio simple con dolo eventual en concurso real”, un delito que contempla penas que van desde los 8 hasta los 50 años de prisión.

De todos modos, la decisión todavía no quedó firme. La defensa puede apelar ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, instancia en la que podría volver a discutirse la calificación legal del caso.

Desde el inicio del proceso, los defensores sostienen que el hecho debería considerarse “homicidio culposo agravado por conducción con exceso de alcohol y por el resultado de dos muertes”, figura que prevé penas considerablemente menores, de entre 3 y 6 años de prisión.

Mientras tanto, el acusado continúa con prisión domiciliaria. Ese beneficio le fue otorgado en febrero de 2025 por el Tribunal Penal 1, bajo la condición de usar una pulsera electrónica de monitoreo permanente y el pago de una fianza de cuatro millones de pesos.

La noche de la tragedia

El episodio ocurrió el 3 de mayo de 2024, cerca de las 23.38, sobre el Acceso Sur, una de las principales arterias del Gran Mendoza.

Según la reconstrucción judicial, Rodríguez Cáceres circulaba en una Ford Ecosport a alta velocidad y con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel muy por encima del permitido.

A unos 150 metros del cruce con calle Sarmiento, en Godoy Cruz, se desarrollaba un control policial debidamente señalizado debido a un accidente ocurrido minutos antes en la zona.

De acuerdo con el expediente, el vehículo impactó primero contra la parte trasera de un móvil policial y luego atropelló al oficial Alarcón, quien quedó gravemente herido sobre la calzada.

La camioneta continuó su marcha y también embistió al agente municipal Velázquez, que se encontraba sobre una moto oficial. El joven agente murió en el lugar, mientras que Alarcón fue trasladado al Hospital Central, donde falleció horas después, en la mañana del 4 de mayo.

A más de un año del hecho, la causa judicial entra ahora en una etapa decisiva. Si no prosperan las apelaciones de la defensa, el caso será analizado por un jurado popular que deberá determinar la responsabilidad penal del acusado en una tragedia que dejó una profunda huella, especialmente en Tunuyán, la tierra natal de uno de los agentes fallecidos.