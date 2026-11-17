El papa León XIV reveló qué habló con el presidente Javier Milei durante su reciente visita a la Argentina y dejó un mensaje sobre la situación social y política del país. El Sumo Pontífice aseguró que le pidió al mandatario tener especialmente en cuenta a los sectores más necesitados y cuestionó el uso de expresiones violentas en el debate público.

Las declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma, luego de completar su gira apostólica por Sudamérica, que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El Papa aclaró que su mensaje no tiene una intención partidaria, aunque reconoció que durante sus encuentros con Milei abordaron las dificultades económicas que atraviesa el país.

Qué le pidió León XIV a Javier Milei

El Pontífice explicó que uno de los principales temas de conversación fue la necesidad de proteger la dignidad humana y atender a quienes atraviesan mayores dificultades económicas.

“Hablé del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, expresó.

También señaló que ambos coincidieron en la importancia de defender el valor de la vida en todas sus etapas y destacó la disposición del mandatario para escuchar sus planteos.

No sé si escucharon el disparo… El disparo que se dieron los medios y los opositores después de que el Papa dijera esto. pic.twitter.com/3CP7HRs2PY — Compañero Alan 🍸 (@alanlinkauf) November 17, 2026

León XIV reconoció que existen diferencias entre las posiciones políticas del Presidente y la doctrina social de la Iglesia, pero insistió en que su objetivo es promover el diálogo y la cooperación.

En materia económica, planteó la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población, fortalecer el empleo y evitar una mayor concentración de la riqueza.

On the return flight from Latin America, Pope Leo XIV speaks to journalists about his 12-day Apostolic Journey to Uruguay, Argentina, and Peru, saying the visit's many cultures and expressions of faith show the greatness of God's gift of our humanity. pic.twitter.com/8mlKv3gysm — Vatican News (@VaticanNews) November 17, 2026

El Papa cuestionó el lenguaje violento y la polarización

Otro de los ejes de sus declaraciones fue la creciente confrontación política en Argentina. León XIV advirtió sobre las consecuencias de los discursos agresivos y llamó a construir puentes entre sectores que mantienen posiciones diferentes.

“Puede haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”, sostuvo.

Además, cuestionó el papel de los algoritmos y las redes sociales en la profundización de las divisiones políticas y sociales.

El Papa expresó su deseo de que la reciente visita haya contribuido a generar espacios de encuentro entre los argentinos, más allá de sus diferencias ideológicas.

En ese sentido, destacó las multitudinarias manifestaciones de fe que acompañaron su paso por el país y consideró que demostraron la posibilidad de compartir experiencias colectivas por encima de las disputas partidarias.

El mensaje del Pontífice llega pocos días después de su histórica visita a la Argentina y vuelve a colocar en el centro del debate la situación de los sectores vulnerables, la convivencia democrática y la responsabilidad de los dirigentes políticos.