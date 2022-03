Martín Aveiro, Emir Andraos, Bautista Amieva y Leo Aveiro fueron los encargados de presentar oficialmente la fecha del circuito nacional de Beach Vóley que se disputará este fin de semana en Tunuyán. Una mezcla de sentimientos inundó el encuentro entre periodistas y los presentadores.

Desde este 18 y hasta el 20 de marzo se llevará a cabo el encuentro de Beach Vóley en Tunuyán, el cual formará parte del circuito nacional de ese deporte, por lo que destacaron la importancia del evento que no se realizaba desde hace algunos años en el departamento.

Emir Andraos y Martín Aveiro detallaron que será una competencia que durará tres días, contará con jugadores de todo el país y se disputará en simultáneo en el Albergue Municipal y en el Parque Las Vías.

El mensaje de Leo sobre Carli Amieva

Leo Aveiro, medallista Olímpico e integrante del circuito contó la importancia de esta fecha. «Vienen siendo días muy emotivos porque gracias a este torneo que recuperamos ahora yo empecé en este deporte. Yo comencé como pasa pelotas, acá en la plaza. Me acuerdo que la felicidad era conseguir la camiseta de algún jugador del circuito, de hecho yo las coleccionaba. Fue la herramienta que a mí me hizo conocer el Beach Vóley y meterme en este deporte, asique recuperarlo después de algunos años es una felicidad enorme y más que tenga el nombre de Carli. Fue quien también me ayudó en mis primeros pasos, primeros y todos en el Beach Vóley porque era mi entrenador acá, asique algo muy emotivo».

Además, contó que esta fecha tiene un gran significado para los jugadores del país. «Estuve hablando con jugadores de todo el país y no solo por ser una fecha del circuito nacional van a venir a competir si no que compartían esta sensación de felicidad de venir al torneo de Tunuyán. Por aquí pasaron los jugadores campeones del mundo como Martín Conde, Mariano Baracetti campeones del mundo por allá por el 2001 vinieron a jugar este torneo y dijeron lo impresionante que era. Va a ser una verdadera fiesta y que sea en honor de Carli va a ser una gustazo»