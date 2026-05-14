Legislatura: quién es el diputado del Valle de Uco que presidirá una comisión clave para la oposición

La comisión de Derechos y Garantías procedió a la designación de sus autoridades y fijó días y horario de reunión. De este modo, el diputado Julio Villafañe (Renovación Justicialista) será quien ocupe la Presidencia, acompañado por Mauro Giambastiani (MM) en la Secretaría. Se reunirán los días lunes, a las 10.30.

Villafañe, hombre de confianza de Martín Aveiro y Emir Andraos, dijo al respecto sentirse “orgulloso de ser miembro de la Cámara, porque la verdad que se ha logrado un ambiente muy bueno. Más allá de las expresiones políticas y de las diferencias que podamos tener desde lo ideológico, hay condiciones de respeto, humanas y de buena convivencia”.



Además, sostuvo que la experiencia de trabajo en la Municipalidad de Tunuyán, fundamentalmente, le ha dado “la posibilidad de resolver y poder abordar situaciones difíciles y complicadas, siempre intentando dar respuestas y solucionando problemas de la ciudadanía. El ámbito legislativo es diferente, siempre intentamos dar respuestas, garantizando derechos, buscando lo justo y el bien para la comunidad, con consensos”.

Seguidamente, el diputado Mauro Giambastiani dijo que en esta comisión “se ha trabajado muy bien. Ha permitido el avance y ha sido gestora y facilitadora de muchos temas. Con todos los colores políticos, con todos los contactos que podamos tener, con todos los llamados que podamos hacer, la gente se va con una solución real, siempre satisfactorio”.

Lista completa de integrantes de la comisión:

Julio Villafañe (RJ)

Mauro Giambastiani (MM)

Ismael Jadur (UCR)

Gustavo Cairo (MxLL)

Cecilia Soler (LLA)

Lidia Quintana (FP)

Germán Gómez (PJ)