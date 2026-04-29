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Legislatura: media sanción a un proyecto que protege animales

La diputada Laura Balsells Miró (PRO) presentó un proyecto para endurecer sanciones a quienes maltraten animales. Diputados le dio media sanción.

En la sesión celebrada hoy en la Legislatura provincial, los diputados dieron, por unanimidad, media sanción a la “Ley Agata”, un proyecto impulsado por la diputada del PRO, Laura Balsells-Miró, que promueve el incremento de medidas contra el maltrato animal.

Por otra parte, la iniciativa propone la inclusión de contenidos de bienestar animal en escuelas y campañas de sensibilización comunitaria. La redacción del proyecto surgió tras la muerte de la yegua Ágata, que en 2024 fuera brutalmente golpeada en San Rafael.

En su argumentación Laura Balsells-Miró sostuvo que “numerosos estudios demuestran que quienes cometen actos de crueldad contra animales suelen mostrar tendencias violentas hacia otros seres humanos, lo que hace imperativo tomar medidas para erradicar esta forma de violencia desde su raíz”.

Y agregó: “al atacar el maltrato animal, estamos contribuyendo a reducir la violencia en todas sus formas y promoviendo una cultura de empatía, compasión y respeto por la vida”.

En otro orden, la diputada aseguró: “buscamos que Mendoza sea un referente en protección animal, entendiendo que el respeto por la vida es un imperativo moral y una medida de nuestra humanidad”.

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