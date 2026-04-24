Legislatura: el conchabo que consiguió un exconcejal de Tunuyán gracias a la UCR

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, ocupa un cargo clave no sólo para los temas legislativos, sino que su birome tiene mucho peso para designaciones, contratos y cheques de pagos. Algunos de esos pagos son favores políticos y por las redes sociales se ventiló uno que involucra a un tunuyanino.

Se trata de Cristian Gottardini, el ex concejal de Tunuyán que bajó su candidatura a intendente en el 2023 después de arreglar con Cambia Mendoza. El escándalo en aquel momento fue muy grande porque la decepción se apoderó del Frente Unidos por Tunuyán.

La decisión de Cristian Gottardini fue bajarse y apoyar al candidato de Cambia Mendoza, Luis López. El exlegislador radical, Jorge Palero, quien ha estado activo en el Frente Unidos por Tunuyán, se mostró disgustado por la actitud que tomó Gottardini.

Según explicó Palero, el 15 de julio venció el plazo para la proclamación de los candidatos. “No lo hicieron porque la Junta Electoral está formada por el padre del candidato a intendente y su hermano, que, a su vez, son apoderados legales del frente. Dejaron vencer el plazo sin presentar ningún escrito y se cayó la lista”, declaró.

“Arreglaron apoyar a Cambia Mendoza a cambio de bajar la lista del frente. Y esa una práctica desleal. Después de haber conseguido el 10% de los votos y cuando había 30 días para proclamar la lista, este muchacho salió a decir que apoyaba a Luis López”, manifestó.

🔥Otro ñoqui caro?? @Cris_Gottardini En la "prolija" cámara de diputados @petilombardi

Les comparto 1 de las 3 resoluciones,



🔥🔥lean la NOTA👇



PD: a los periodistas que quieran completar la información, me escriben y les paso las otras Resoluciones.https://t.co/ladBWKpMfz pic.twitter.com/HYfCyOTxcE — Marcos Adrián Neirotti (@AdrianNeirotti) April 23, 2026

Si bien todo este escandalete fue en el 2023, a Cristian Gottardini le están “pagando” muy bien en la Cámara de Diputados desde el 2025 con seguridad. Marcos Neirotti, un abogado que denuncia con frecuencia situaciones opacas de la gestión provincial, publicó la resoluciones de Diputados con el alta de Cristian Gottardini.

Hay tres resoluciones firmadas por Andrés Lombardi en la que declara la “necesidad de proveer temporalmente Personal Jerárquico en el Área de Comisiones de la Cámara de Diputados“. Llamativo porque los empleados legislativos sobran y en varios casos, se acumulan como capas geológicas.

Aquí van las otras dos resoluciones de diputados de @Cris_Gottardini . Cristian, es verdad que está cobrando este alto ingreso mensual y no va a trabajar? Le hago la pregunta como para que lo podamos aclarar Ya que parece que los diputados de la cámara no se quieren meter… https://t.co/JCBK0JYqu3 pic.twitter.com/zZiMDrhKRh — Marcos Adrián Neirotti (@AdrianNeirotti) April 24, 2026

A Cristian Gottardini lo contrataron, el menos, desde abril a diciembre del año pasado con una Clase 14 que está por fuera del escalafón legislativo. El sueldo no es para nada despreciable. En enero, que hay receso legislativo, le dieron el alta hasta el 30 de abril de este año. Es decir, cobró sin trabajar el primer mes del año. Y se aseguró el sueldo de mayo, por lo que algunos sospechan que le está por salir algún cargo en algún organismo para trasladar el conchabo.