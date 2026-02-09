Legislatura: declaran de interés libros sobre el bullying y una misión de paz

La comisión de Cultura y Educación de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Natalia Vicencio (PJ), otorgó despacho favorable a dos proyectos de ley presentados por Laura Balsells Miró (PRO) que proponen declarar de interés dos libros por su aporte educativo, social e histórico. Se votará el miércoles.

La primera iniciativa, que aprobará la Cámara Baja impulsa la declaración de interés educativo, social y cultural del libro “La cara oculta del bullying. Errores, mitos y oportunistas del miedo”, del investigador Alejandro Castro Santander. La obra analiza una de las problemáticas más sensibles del sistema educativo contemporáneo, como es la violencia entre pares, a partir de un enfoque riguroso sustentado en evidencia científica.

En los fundamentos del proyecto en la Legislatura se subraya que el bullying no solo impacta en el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes, sino que también incide de manera directa en su salud mental, su trayectoria escolar y sus procesos de socialización. En ese marco, el libro aporta herramientas actualizadas para el abordaje del fenómeno y contribuye a desarticular mitos y miradas simplificadoras que suelen rodear esta problemática.

El segundo proyecto propone declarar de interés histórico, humanitario y testimonial el libro “Salvando vidas en misión de paz”, de Ricardo Alberto Orlando. La publicación reconstruye, a partir de hechos reales y testimonios en primera persona, la misión llevada adelante por el Batallón Ejército Argentino 7 (BEA 7) durante el conflicto en los Balcanes en 1995.

Editada en 2025, la obra recupera la experiencia de los cascos azules argentinos desplegados en la República de Croacia en el marco de la operación UNPROFOR, posteriormente reconvertida en ONURC. El libro constituye un valioso testimonio histórico sobre la participación argentina en las Misiones de Paz de las Naciones Unidas y rinde homenaje a los 850 efectivos del BEA 7, destacando su labor humanitaria, su compromiso con la paz y la defensa de los derechos humanos, en especial tras el bautismo de fuego del 1 de mayo de 1995.