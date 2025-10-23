Search
Legislatura de Mendoza: ¿quiénes renuevan banca por el Tercer Distrito Electoral?

Este domingo, el Tercer Distrito Electoral -compuesto por Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Godoy Cruz y Luján de Cuyo- renovará las bancas de 5 diputados y cuatro senadores provinciales.

Este domingo se celebrarán las elecciones legislativas de medio término, tras las cuales se reconfigurará la composición tanto del Congreso de la Nación como de la Legislatura provincial.

En el caso puntual de Mendoza, se elgirán 5 diputados nacionales, además de 24 diputados y 19 senadores provinciales -lo que representa un recambio del 50% de la composición de la Legislatura de Mendoza-.

De las bancas que se renuevan en la Legislatura, cuatro senadores y cinco diputados corresponden al Tercer Distrito Electoral, el cual está integrado por Tupungato, Tunuyán, San Carlos, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Cabe recordar que el Tercer Distrito Electoral de la provincia está representado por 10 diputados y 8 senadores. Ahora bien, ¿quiénes son los legisladores que dejarán su escaño?

En Diputados las bancas a renovar son: Ricardo Tribiño (UCR), Flavia Dalmau (UCR), Julio Villafañe (Renovación Justicialista), Laura Balsells Miró (PRO) y Mauricio Torres (Hacer por Mendoza).

Por su parte, en el Senado de Mendoza se renuevan los escaños de: Martín Kerchner (UCR), Mariana Zlobec (UCR), Helio Perviú (PJ) y Germán Vicchi (La Unión Mendocina).

