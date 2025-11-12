Legislatura de Mendoza: los proyectos de leyes Impositiva y de Avalúo para 2026 obtuvieron media sanción en Diputados

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles los proyectos de leyes de Avalúo e Impositiva para el año 2026, que establecen los valores, alícuotas y parámetros de los principales impuestos provinciales. Las iniciativas, que obtuvieron media sanción por amplia mayoría -36 a 8 y 35 a 10, respectivamente-, ahora deberán ser tratadas en el Senado.

En referencia a los proyectos, desde el Ejecutivo sostienen que la continuidad de la política de reducción de la presión impositiva, junto con el equilibrio de las cuentas públicas, “redundará en mayor inversión y generación de empleo en el mediano y largo plazo”.

El presidente de la comisión de Hacienda, Jorge López (UCR), destacó durante el debate que las leyes “se adaptan a la Ley de Transformación Digital en Salud, para que los efectores privados tengan un incentivo para sumarse; es decir, beneficios impositivos a quien cumpla con la contribución a la articulación del sistema sanitario”. También remarcó la reducción de alícuotas en actividades conexas y las correcciones en Avalúo “para que no haya inequidades”.

Con respecto a la Ley de Avalúo, cabe señalar que ésta establece los valores de los bienes para calcular los impuestos Automotor e Inmobiliario, mientras que la Ley Impositiva determina las alícuotas y reglas que rigen anualmente la carga tributaria provincial. Según informó el Gobierno, el esquema fiscal para 2026 mantiene la línea de los últimos nueve ejercicios, con rebajas progresivas en Ingresos Brutos, topes y adecuaciones en los tributos patrimoniales, y una reducción sostenida del impuesto a los Sellos.

La Ley de Avalúo incorporará una novedosa modalidad denominada “Pago único liberatorio”, la cual está orientada a vehículos antiguos y motos. Según explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, el contribuyente realizará un pago definitivo y quedará exento del tributo en los ejercicios siguientes. “En este tipo de vehículos la mora es muy alta, particularmente en las motos de baja cilindrada que tienen una vida útil muy corta. En algunos casos queda deuda en vehículos que ya no existen”, señaló Fayad. La medida alcanza a motos de hasta $10 millones de avalúo y a automóviles, rurales, camiones, camionetas, pick ups, jeeps y furgones hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior.

Por su parte, el impuesto inmobiliario contempla la actualización en el valor de las propiedades rurales, que se ajustarán al valor de mercado, generando un incremento superior a la inflación. Esta actualización se enmarca en la aplicación de la Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial de Mendoza, la Ley N° 8999 del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales. Las modificaciones contemplan el pasaje de parcelas suburbanas a urbanas, de rurales a de interfaz y de secanas a rurales o de interfaz.

Finalmente, se mantendrá la metodología de valuación masiva introducida en 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro, y se actualizarán los tramos de avalúos con el fin de conservar las alícuotas efectivas vigentes.

La Ley Impositiva 2026 dispone una baja de 0,5 puntos en servicios conexos a la agricultura, caza, silvicultura y pesca, equivalente a una reducción del 13% respecto de 2025. También disminuye en igual proporción la carga para servicios vinculados a la explotación de minas y canteras, lo que implica un 11% menos de presión fiscal. En los sectores industriales, las rebajas varían entre 0,5 y 1,25 puntos porcentuales, con reducciones de entre 11% y 29% en la carga tributaria. Asimismo, restaurantes y hoteles verán una disminución de 0,25 puntos, con alivios de entre 6% y 13%.

En cuanto al Impuesto a los Sellos, la alícuota general bajará al 1%, un 20% menos que el valor vigente en 2025. También se reducen en 0,25 puntos las alícuotas aplicables a inscripciones de vehículos 0 km, transferencias de inmuebles y operaciones financieras, lo que representa una merma de entre 11% y 14% interanual.

Los principales cambios en la Ley Impositiva

El texto destaca el plan plurianual de rebaja de alícuotas de Ingresos Brutos, la actualización de los impuestos patrimoniales conforme a valores de mercado y una reducción progresiva del impuesto a los Sellos, que prevé alcanzar una alícuota general del 0% en 2030.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Reducción del 13% para servicios conexos a la agricultura, caza, silvicultura y pesca.

Baja del 11% para servicios conexos a la explotación de minas y canteras.

Disminución de entre 11% y 29% para servicios vinculados a la industria.

Reducción de entre 6% y 13% para gastronomía y hotelería.

Impuesto de Sellos

Alícuota general del 1% en 2026, un 20% menos que el valor vigente en 2025.

Reducción de 0,25 puntos en operaciones especiales (vehículos 0 km, inmuebles y financieras), equivalente a una baja de entre 11% y 14%.

Impuesto Automotor

Pago Único Liberatorio para motos de hasta $10 millones y vehículos modelo 2005 o anterior, que permitirá cancelar el tributo de forma definitiva.

Mantenimiento de beneficios para vehículos híbridos y eléctricos con 50% de reducción.

Actualización de valores según la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA).

Impuesto Inmobiliario

Aplicación de modelos de valuación masiva con IA y adaptación a la Ley de Ordenamiento Territorial.

Incorporación de parcelas rurales y de secano mediante el Observatorio del Mercado Inmobiliario.

Revalorización de propiedades rurales con actualización al valor de mercado.

Tasas Retributivas y Código Fiscal

Eliminación de tasas obsoletas o duplicadas.

Exenciones en Inmobiliario para inmuebles desposeídos.

Ajustes de redacción en Sellos y adecuaciones en Automotor para el Pago Único.

Beneficios para contribuyentes cumplidores