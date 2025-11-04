Search
Instagram Facebook Twitter
seguridad privada
TRANSPORTE PÚBLICO

Legislatura de Mendoza: impulsan un proyecto para otorgar boleto gratuito a trabajadores de seguridad privada

La iniciativa surgió de dos senadoras del peronismo, quienes argumentan que la propuesta apunta a equiparar derechos con el personal policial, que actualmente cuenta con transporte gratuito.

En la Legislatura de Mendoza, dos senadoras del peronismo presentaron un proyecto de ley que busca otorgar pasajes gratuitos en el transporte público de pasajeros a trabajadores del sector que presta servicios de seguridad privada en la Provincia.

La iniciativa “Boleto para el Trabajador de Seguridad Privada” fue elaborada por las senadoras Adriana Cano y Mercedes Derrache, quienes señalaron que el objetivo es “reconocer y apoyar a un sector de trabajadores que cumple un rol esencial y complementario a la seguridad pública en nuestra provincia“.

En el proyecto se destaca que la Ley Provincial Nº 6.721, en su artículo 4º inciso 12, ya incorpora a los prestadores de seguridad privada dentro del Sistema Provincial de Seguridad Pública. “Este reconocimiento legal no es menor; posiciona a la seguridad privada no como una actividad aislada, sino como un engranaje integral de la estrategia de seguridad provincial“, subraya la iniciativa.

Cano y Derrache argumentaron que la propuesta apunta a equiparar derechos con el personal policial, que actualmente cuenta con transporte gratuito.

Según la iniciativa, los beneficiarios serían trabajadores de vigilancia y seguridad privada registrados y habilitados por el Registro Provincial de Prestadores de Seguridad Privada, con relación laboral activa en una empresa autorizada en Mendoza.

El artículo 4º del proyecto establece que la gratuidad cubrirá “el cien por ciento del valor del pasaje para los traslados que realice el trabajador desde su domicilio real hasta su lugar de trabajo y viceversa“, con un máximo de cuatro pasajes gratuitos por día laboral, ampliables a seis en casos especiales.

La implementación se realizaría mediante el sistema SUBE, con la previa presentación del DNI, credencial habilitante emitida por la Di.Se.P. y certificado de trabajo.

El financiamiento de la iniciativa se imputará a las partidas presupuestarias del área de Transporte del Presupuesto General de la Provincia.

Las autoras del proyecto destacaron el impacto económico y social de la medida. “Los vigiladores y custodios privados son la primera línea de prevención en innumerables espacios públicos y privados. Aliviar este costo no es solo un acto de justicia social, sino una inversión directa en la calidad del servicio de seguridad en toda la provincia“, afirmaron.

Cabe destacar que, actualmente, el beneficio del transporte gratuito alcanza a docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811 (pacientes con VIH-Sida).

ETIQUETAS:

seguridad privadalegislatura de Mendozaboleto gratuitotransporte público de pasajeros

+ Noticias

servicio meteorológico

Con alerta por lluvia: cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Por: Redacción NDI

HOSPITAL SCARAVELLI

¿Cuál es el estado de salud de los dos pacientes internados por botulismo en Tunuyán?

Por: Lucian Astudillo

PRESUPUESTO 2026

Lisandro Nieri celebró que el Gobierno obtuviera dictamen para el Presupuesto 2026 y apuntó contra el peronismo

Por: Lucian Astudillo

ATENCIÓN

A la altura de Maipú: Vialidad anunció un corte total de 12 horas para este miércoles en la ruta 60

Por: Redacción NDI

No lo reempazan

El anuncio bomba que hizo Manuel Adorni a horas de asumir como jefe de Gabinete

Por: Agustin Zamora

Sin Dibu

Scaloni dio la sorpresa y no convocó al Dibu Martínez para la última gira del año: ¿quién lo reemplaza?

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter