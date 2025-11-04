Legislatura de Mendoza: impulsan un proyecto para otorgar boleto gratuito a trabajadores de seguridad privada

En la Legislatura de Mendoza, dos senadoras del peronismo presentaron un proyecto de ley que busca otorgar pasajes gratuitos en el transporte público de pasajeros a trabajadores del sector que presta servicios de seguridad privada en la Provincia.

La iniciativa “Boleto para el Trabajador de Seguridad Privada” fue elaborada por las senadoras Adriana Cano y Mercedes Derrache, quienes señalaron que el objetivo es “reconocer y apoyar a un sector de trabajadores que cumple un rol esencial y complementario a la seguridad pública en nuestra provincia“.

En el proyecto se destaca que la Ley Provincial Nº 6.721, en su artículo 4º inciso 12, ya incorpora a los prestadores de seguridad privada dentro del Sistema Provincial de Seguridad Pública. “Este reconocimiento legal no es menor; posiciona a la seguridad privada no como una actividad aislada, sino como un engranaje integral de la estrategia de seguridad provincial“, subraya la iniciativa.

Cano y Derrache argumentaron que la propuesta apunta a equiparar derechos con el personal policial, que actualmente cuenta con transporte gratuito.

Según la iniciativa, los beneficiarios serían trabajadores de vigilancia y seguridad privada registrados y habilitados por el Registro Provincial de Prestadores de Seguridad Privada, con relación laboral activa en una empresa autorizada en Mendoza.

El artículo 4º del proyecto establece que la gratuidad cubrirá “el cien por ciento del valor del pasaje para los traslados que realice el trabajador desde su domicilio real hasta su lugar de trabajo y viceversa“, con un máximo de cuatro pasajes gratuitos por día laboral, ampliables a seis en casos especiales.

La implementación se realizaría mediante el sistema SUBE, con la previa presentación del DNI, credencial habilitante emitida por la Di.Se.P. y certificado de trabajo.

El financiamiento de la iniciativa se imputará a las partidas presupuestarias del área de Transporte del Presupuesto General de la Provincia.

Las autoras del proyecto destacaron el impacto económico y social de la medida. “Los vigiladores y custodios privados son la primera línea de prevención en innumerables espacios públicos y privados. Aliviar este costo no es solo un acto de justicia social, sino una inversión directa en la calidad del servicio de seguridad en toda la provincia“, afirmaron.

Cabe destacar que, actualmente, el beneficio del transporte gratuito alcanza a docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y beneficiarios de la Ley 7811 (pacientes con VIH-Sida).