Legislatura de Mendoza: el Gobierno presentó un proyecto para agilizar los procesos penales a delincuentes atrapados infraganti

El Poder Ejecutivo de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, presentó un proyecto de ley destinado a mejorar los procedimientos judiciales en casos de flagrancia, con el objetivo de agilizar la respuesta penal en hechos donde la persona es sorprendida durante la ejecución del delito. La propuesta ingresada en Diputados introduce cambios en el Código Procesal Penal y forma parte del paquete de reformas judiciales impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo.

Entre los puntos destacados, la iniciativa plantea la creación de áreas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal (MPF) para el tratamiento exclusivo de casos de flagrancia. Según el Ejecutivo, esta reorganización permitirá mejorar la calidad del trabajo fiscal, unificar criterios y garantizar intervenciones rápidas en procesos que requieren celeridad.

También establece nuevos tiempos y etapas para ordenar el trámite de flagrancia: el MPF deberá solicitar la audiencia inicial dentro de un plazo de diez días hábiles desde la aprehensión o imputación, con posibilidad de extenderlo por otros diez días cuando sea necesario producir pruebas básicas. Además, el procedimiento directísimo queda estructurado en etapas claras y prevé una audiencia de finalización con sentencia inmediata, salvo situaciones excepcionales.

Cabe destacar que, en caso de que se superen los treinta días desde la imputación formal sin que se haya fijado esa audiencia, la causa continuará por el procedimiento común.

También se incorporan modificaciones al artículo que regula la prisión preventiva en causas de flagrancia, y se establece que que la solicitud deberá realizarse en la audiencia inicial, con el objetivo de debatir “en un mismo acto se debatan las medidas de coerción y la eventual resolución anticipada del proceso evitando fragmentaciones innecesarias, audiencias superpuestas, optimizando recursos humanos y materiales de fiscales, defensores, jueces y organismos auxiliares”.

El proyecto incluye además una actualización integral de los artículos vinculados al trámite de flagrancia: fija “plazos razonables, ordena la audiencia inicial, armoniza la prisión preventiva con la Ley N° 8.869, garantiza coherencia con el juicio por jurados, y refuerza la participación de las víctimas. Es una norma equilibrada que protege derechos y fortalece la eficacia del sistema penal“.

Para el Ministerio de Seguridad y Justicia, la reforma busca dar una respuesta más eficiente frente a delitos de menor escala pero de impacto social, complementando la agilización del proceso con sanciones breves asociadas a programas educativos y de formación laboral, articuladas con el Servicio Penitenciario y con la infraestructura prevista para 2026.

Finalmente, la iniciativa establece la obligación de que la Suprema Corte y el Ministerio Público Fiscal adecuen sus estructuras administrativas y de gestión para asegurar la implementación efectiva de los cambios planteados.