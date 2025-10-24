Legislativas: esta es la altísima multa que tendrás que pagar si te sacás una selfie con tu voto

En las próximas Elecciones 2025, la Justicia Nacional Electoral (JNE) estableció una multa de $77.062 para quienes se saquen una selfie o fotografíen la Boleta Única de Papel dentro del cuarto oscuro. La medida, que puede parecer estricta en tiempos de redes sociales, busca garantizar el secreto del sufragio y evitar prácticas que pongan en riesgo la libertad del elector.

El 26 de octubre se votará bajo nuevas reglas y con Boleta Única, lo que implica cambios en el modo de emitir el voto y un mayor cuidado durante el proceso. Tomar una foto del casillero marcado o de la papeleta completa constituye una infracción electoral, según el artículo 71, inciso g, del Código Electoral, incorporado por la Ley 27.781.

La sanción se calculó en base a módulos electorales: en 2025, cada módulo equivale a $385,31, y la multa alcanza los 200 módulos, es decir, $77.062. La pena puede aplicarse tanto si la foto se sube a redes sociales durante la veda como si se detecta la captura en el momento del voto. El objetivo es prevenir la compra de votos, la coacción y la exposición pública de las preferencias políticas.

En Mendoza, la jornada tendrá un esquema particular: habrá dos papeletas únicas y dos urnas diferentes, ya que se votarán cargos nacionales y provinciales de forma concurrente. Los votantes deberán seguir las indicaciones del personal de mesa, leer con calma, marcar una sola opción por categoría y doblar correctamente la boleta antes de depositarla. A nivel nacional, se renovarán 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores, con ocho provincias que elegirán representantes para la Cámara Alta.

En un contexto donde la inmediatez digital domina la conducta social, las autoridades electorales recordaron que “el voto no es contenido para redes”. No se permite tomar selfies con la papeleta, ni siquiera sin mostrar la preferencia, ya que cualquier imagen del interior del aula de votación puede constituir una falta. Se recomienda guardar el teléfono hasta salir del cuarto oscuro, aunque sí está permitido registrar la jornada desde el exterior, con prudencia y sin violar la veda.

Mensajes festivos, fotos en la fila o del edificio donde votás no implican sanción, siempre que no revelen tu voto ni el de otra persona. Ante cualquier intento de condicionamiento o presión, la recomendación es avisar de inmediato a las autoridades de mesa.

La JNE insiste en que la multa no es lo más importante, sino la confianza en el sistema democrático. La Boleta Única simplifica el proceso y reduce errores, pero requiere responsabilidad ciudadana y respeto por las normas. En Mendoza, al haber dos urnas, conviene no apurarse y asegurarse de colocar cada papeleta en el lugar correspondiente.

La advertencia es clara y concreta: votar sin fotografiar es cuidar tu derecho y tu bolsillo. En tiempos donde todo se comparte, la consigna del 26 de octubre será simple pero esencial: no subas tu voto, cuidá tu libertad.