Luego de la caída del puente que atraviesa el arroyo Los Pozos en Ruta 40, Luján de Cuyo, comenzaron a surgir interrogantes con respecto al estado de otros puentes de la misma ruta. Legisladores mendocinos denunciaron la situación.

Se trata del Diputado Mario Vadillo y el Senador Marcelo Romano (Protectora) , quiene realizaron una denuncia en la justicia federal, indicando los peligros que existen en los puentes de la Ruta Nacional 40, a la altura de Anchoris, y solicitaron una cautelar para evitar cualquier tragedia.

Lo cierto es que el derrumbe de este puente no era el comienzo de la historia y tenía un antecedente cercano, del día 8 de febrero de 2020, cuando se produjo un hecho similar al del 27 de febrero, a la altura del Arroyo Los Chañares. El derrumbe del puente Chañares tuvo la característica de que no colapsó totalmente, sin embargo, con todo un año transcurrido nada se solucionó.

Sumado a esto, y a pesar de un comunicado emitido desde Vialidad Nacional, conductores se mostraron preocupados por una grieta existente en la ruta, en el puente paralelo al que se derrumbó hace algunas semanas.

Desde Vialidad informaron que esa grieta «data de hace tiempo y está sobre la carpeta de concreto asfáltico, no ha alcanzando la estructura de base. Así mismo esta fisura no se encuentra sobre la estructura del puente , si no más bien en la loza de aproximación lado sur. Por lo que no representa peligro al algun , a la integridad del mismo. Igualmente se va a proceder a su sellado».

Las causas del derrumbe de puentes

Según un informe del partido Protectora, a raíz del derrumbe el diputado Vadillo, comenzó a indagar en los posibles causales de lo sucedido, y por ello primero constató en la zona la presencia de numerosas ripieras (también conocidas como areneras), las cuales retiran toneladas de material árido diariamente de los cauces donde se encuentran los puentes.

“Solicité de manera inmediata información pública sobre dichas ripieras, nuestro interés radicaba en si realmente las mismas estaban operando bajo la normativa vigente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley 8434, por ejemplo, estar inscriptos como Productores mineros, si poseen un plan de manejo para desviar cauces, y lo que más preocupaba es si están habilitadas por hidráulica para operar en cercanía a infraestructura que podría correr riesgo” aclaró Vadillo sobre el pedido de informe.

Además agregó, “todas las ripieras en la zona no poseen ni inscripción, ni planes de cauces, ni siquiera las habilitaciones de hidráulica para operar en la zona, todas están operando sin control”.