Legal pero letal: el peligro de vapear, una práctica que es epidemia entre los adolescentes

El Gobierno Nacional reglamentó este lunes los vapeadores, o cigarrillos electrónicos, a contramano de todas las advertencias de profesionales y estudios científicos que adviertenn los peligros del consumo de estos. Además, hacen foco en los adolescentes, donde esta práctica “amenaza con consolidarse como una epidemia”

Numerosos estudios han demostrado que los productos de vapeo contienen sustancias tóxicas y adictivas. El vapeo no solo afecta los sistemas respiratorio, cardiovascular e inmunológico, sino que también impacta en la salud mental al generar ansiedad, trastornos del sueño, irritabilidad y depresión.

Desde distintas entidades médicas vienen advirtiendo desde hace tiempo que el uso de los llamados vapeadores genera severos daños sobre la salud. Aunque muchas personas lo reemplazan por el cigarrillo tradicional, la peligrosidad del consumo es enorme.

De hecho, hace unos meses el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia lanzó una campaña para concientizar y desmitificar la supuesta inocuidad del vapeo, y promover intervenciones preventivas desde el primer nivel de atención, con énfasis en la población adolescente, altamente vulnerable a las estrategias de marketing de la industria.

“Se busca alertar sobre los riesgos graves, y muchas veces irreversibles, que provoca el uso de cigarrillos electrónicos, conocidos comúnmente como vapeadores. Lejos de ser una alternativa inocua con respecto al cigarrillo convencional, estos dispositivos representan una amenaza creciente para la salud pública, especialmente entre adolescentes”, advirtieron profesionales de la salud.

Aunque su venta, distribución y promoción estaban prohibidas hasta ahora en Argentina, los vapeadores circulan libremente a través del comercio ilegal, sin control sobre su fabricación ni componentes. “Esta facilidad de acceso, sumada a estrategias de marketing dirigidas a jóvenes, ha convertido al vapeo en una peligrosa puerta de entrada al tabaquismo y otras adicciones”, advirtieron.

Desde la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, con la participación del Programas de Enfermedades Respiratorias Crónicas y Tabaco y el Programa de Salud Integral e Integrador en Adolescencia, se pretendía visibilizar los riesgos reales del uso de cigarrillos electrónicos y fortalecer acciones de prevención, información y control para frenar una práctica que amenaza con consolidarse como una nueva epidemia silenciosa entre adolescentes.

Algunas investigaciones sostienen que las soluciones de este producto contienen más de 22 sustancias cancerígenas, como pulegona, arsénico, formaldehído, nitrosaminas y otros carbonilos.

Cigarrillo electrónico, vapeadores, vapers

Los cigarrillos electrónicos (CE), también llamados vapeadores o vapers, son sistemas electrónicos introducidos en los mercados en 2006 como alternativa para fumar en remplazo de los cigarrillos comunes.

El dispositivo produce un aerosol que se aspira, simulando el acto de fumar. Está compuesto por una batería, un atomizador y un cartucho, que contiene líquido con saborizantes que pueden concentrar altos niveles de nicotina.

Existen innumerables modelos de cigarrillo electrónico y de líquidos para cargarlos de diferentes sabores y concentraciones de nicotina.

Los fabricantes han instalado el término vapeo sugiriendo que el consumo de estos productos produce un vapor de agua libre de daños. Sin embargo, los cigarrillos electrónicos funcionan como un aerosol que libera numerosas sustancias tóxicas y cancerígenas, entre ellas nicotina, compuestos orgánicos volátiles, partículas ultrafinas, sustancias químicas que causan cáncer, metales pesados como níquel, estaño, plomo y saborizantes como diacetilo, que causa enfermedad pulmonar grave.

Altamente dañinos

Los cigarrillos electrónicos no son inofensivos. Emiten aerosol y no vapor de agua. El aerosol contiene numerosas sustancias tóxicas y cancerígenas, lo que mantiene la adicción.

Los cigarrillos electrónicos no son seguros ni para fumadores ni para no fumadores. Los no fumadores que empiezan a usar cigarrillos electrónicos corren el riesgo de desarrollar adicción a la nicotina y empezar a fumar cigarrillos convencionales. No son seguros para jóvenes, adultos jóvenes, mujeres embarazadas o adultos que actualmente no usan productos de tabaco.

Se desaconseja el uso de cigarrillo electrónico, tanto en espacios abiertos como cerrados, ya que la evidencia científica muestra que liberan sustancias tóxicas al medio ambiente y afectan a otras personas.

¿Qué riesgos tienen para la salud?

Los cigarrillos electrónicos pueden generar diferentes daños en la salud: