El hijo del expresidente radical Arturo Illia no está de acuerdo con el frente Juntos por el Cambio. En contacto con el programa Políticamente Incorrecto comentó que visitará el departamento de Tupungato para la presentación del libro sobre el golpe del 66 sufrido por Arturo Illia, cuyo autor es un escritor del departamento homónimo.

Adelantó “estoy escribiendo un libro sobre mi padre era un hombre muy valiente que puso en juego su vida en defensa de la democracia y la libertad “.

Sobre la actualidad política y en referencia a la UCR dijo. “No tomo ningún tipo de compromiso con gente que no es honorable. No estoy de acuerdo con la destrucción del partido “. Añadió “estoy totalmente en contra de esta alianza que se ha hecho, nosotros tenemos conocimiento y filosofía propia histórica.

No se equivoquen estos son juntos por el cargo” . Refiriéndose al frente Juntos por el Cambio. No se puede improvisar en la vida .Si uno no conoce la geografía humana y física del país no puede ser presidente. No se puede improvisar un presidente” .

En referencia a la Ucr nacional el dirigente aclaró “Nosotros estamos trabajando en la reconstrucción del partido que está hecho un desastre. Se ha perdido la orientación y la convicción de lo que es el radicalismo.

Dio su visión respecto a un proyecto Político como alternativa para la ciudadanía “ No veo que el como (para solucionar los problemas ) este en la dirigencia política argentina. Falta una gran discusión interna y autocrítica, no hay visión estratégica acá todos están por el cargo.

Sobre su militancia aclaró “ estoy militando mucho, no nos podemos meter contra un súper estructura pétrea que se ha adueñado del partido. Acá lo que aparece después de una elección es el mapa de amarillo y yo no tengo nada que ver, yo soy rojo y blanco tengo la camiseta puesta del partido. Esto lo plantee en la Convención del Gualeguaychú . Soy amigo de todos pero creo que se equivocaron”.

Sobre juntos por el cambio Leandro Illia tiene una visión muy crítica. “ Acá nos estamos confundiendo. Las alianzas vienen después de un programa concreto para ver que se va a hacer, no se puede mezclar todo. Hace falta autocrítica y humildad, hay que ponerse a hablar con la gente de lo que es el radicalismo no se puede hacer una alianza para estar en contra de la oposición, tiene el deber fundamental de hacer un plan alternativo concreto para solucionar los problemas y eso no lo veo . Se ha diluido nuestra idea y estamos expectantes donde nos colamos , finalizó