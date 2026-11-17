El escándalo por los audios atribuidos a la concejal de La Libertad Avanza de Tunuyán, Mariela Endrizzi, sumó un nuevo capítulo. Una segunda tanda de grabaciones que circula en ámbitos políticos incorpora referencias a posibles negociaciones por cargos, movimientos de dinero y una acusación directa contra un dirigente radical del departamento.

En uno de los fragmentos, la voz que se le atribuye a Endrizzi plantea una alternativa si no logra un acuerdo con el oficialismo de Tunuyán (que ya negó esas versiones): “Si no arreglo con el Andraos, voy a hablar con el Trigo, el Paulo González”. Inmediatamente después, agrega: “Total, yo sé que él le saca el 10% a los celadores”.

La afirmación apunta a Juan Paulo González Trigo, dirigente radical que fue concejal de Tunuyán durante dos períodos, actualmente es Director Regional de Salud del Valle de Uco y el presidente de la UCR de ese departamento.

La acusación sobre una supuesta retención de parte de los salarios de trabajadores celadores es de extrema gravedad, pero hasta el momento no hay elementos independientes que permitan darla por comprobada. Aunque, confirman las versiones que siempre circulan: la “caja” que manejan los dirigentes a costas de los contratos y cargos, que son fondos públicos. En síntesis: se fondean con la tuya,

En otro tramo, la grabación menciona a una mujer identificada como Laura, sobre quien la voz dice que debe averiguar si logró “arreglar algo adentro del PAMI”. También expresa: “Le tengo que mandar plata al Facundo”, en una referencia que vuelve a poner bajo la lupa el vínculo con Facundo Correa Llano, titular de La Libertad Avanza en Mendoza.

Las conversaciones incluyen además comentarios despectivos sobre una mujer llamada Macarena, a quien se la cuestiona por su presencia en un acto: se trata de Macarena D’Ambrogio (a la izquierda en la foto), la novia de Correa Llano, que llegó a ser senadora provincial solamente por ser pareja del diputado nacional. Nepotismo puro.

El audio podría sepultar políticamente a la concejala: “Sí, la vi en el acto. Estaba más pendiente de quién la miraba que de lo que estaba pasando. Aparte, a la Macarena esta no la quiere nadie”. Hay que darle la derecha a Endrizzi porque es cierto que la arquitecca no goza de muchas simpatías. Ponerse en contra a la novia del presidente del partido es cavarse una fosa.

La nueva filtración amplía el alcance político del caso. No se reduce a un supuesto pacto entre Correa Llano y Alfredo Cornejo por las candidaturas, sino que expone la “pyme” que arman dirigentes y partidos negociaciando contratos. Lo curioso es que La Libertad Avanza decía que venía a terminar con estas prácticas, pero ya mostró en muchas ocasiones, que no es así.

Ahora, las referencias alcanzan también a dirigentes radicales. En un departamento donde la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza consiguió imponerse en las últimas legislativas, los audios exponen una trama de relaciones y negociaciones que exige explicaciones.