Lavalle cierra la corte real con “90 cosechas de historias

El departamento de Lavalle se prepara para vivir su fiesta máxima el próximo sábado 21 de febrero a las 21:00. Bajo el título «90 cosechas de historias», el Predio Polideportivo Municipal será el escenario de una puesta en escena que buscará profundizar en la memoria colectiva, el trabajo de los labradores y la identidad huarpe.

La dirección general del espectáculo artístico estará a cargo de Moisés Moral, quien propone un recorrido sensorial por el sacrificio y el dulzor de los frutos de la tierra lavallina.

Esta edición contará con un condimento histórico adicional: por primera vez, el municipio será sede del Paseo Federal y de la Bendición de los Frutos Provincial. Este hecho posiciona a Lavalle como el epicentro de la agenda vendimial de Mendoza.

Un punto destacado de la campaña 2026 es el proyecto “Recuerdos de Vendimia“. El municipio ha trabajado en la puesta en valor de su archivo audiovisual, rescatando fotografías y videos inéditos que han sido procesados a través de un laboratorio de Inteligencia Artificial. Esta herramienta permite a los vecinos reencontrarse con recortes de diarios antiguos y relatos de representantes históricas con una calidad visual renovada, apelando a la nostalgia como puente entre las distintas generaciones del departamento.

La entrada al predio será libre y gratuita. Para garantizar la inclusión, se ha dispuesto un sector específico para personas con discapacidad, quienes pueden gestionar su pase contactando al área municipal correspondiente. Para aquellos que no puedan asistir de forma presencial, la celebración será transmitida en vivo a través de las redes oficiales del municipio, asegurando que el mensaje de «90 cosechas de historias» llegue a cada rincón del territorio lavallino.