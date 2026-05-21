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Lauti, el nene mendocino que necesita viajar a México para un tratamiento que puede cambiarle la vida

El pequeño de 3 años fue seleccionado para una terapia neurocelular tras una compleja evaluación médica internacional.

La historia de Lautaro Naballes moviliza por estas horas a Mendoza. El pequeño, que sufrió una hemorragia cerebral durante el parto y convive con una parálisis cerebral que afecta principalmente su movilidad, fue aceptado para realizar un tratamiento neurocelular en México que podría mejorar significativamente su calidad de vida. La familia inició una campaña solidaria para reunir de manera urgente los fondos necesarios y así acceder a la terapia.

Sus padres, Noelia Herrera González y Luis Enrique Naballes, atravesaron durante meses un exhaustivo proceso médico enviando estudios, informes clínicos y registros de la evolución del niño a especialistas internacionales. Finalmente, luego de una junta médica realizada por videollamada, recibieron la noticia más esperada: Lautaro había sido seleccionado para el tratamiento, que se extenderá durante 28 días en un centro especializado mexicano e incluirá aplicaciones neurocelulares, controles neurológicos y distintos estudios clínicos.

El desafío ahora es económico. La familia necesita reunir cerca de 70 mil dólares, una suma imposible de afrontar con ingresos cotidianos y mientras sostienen además la crianza de sus otros hijos. Hasta el momento lograron recaudar alrededor de dos millones de pesos mediante rifas y acciones solidarias, aunque todavía están muy lejos del objetivo. “Estamos esperando que nos confirmen las fechas para el próximo año y mientras tanto seguimos juntando dinero de a poco”, explicó Noelia.

Los primeros años de vida de Lautaro estuvieron marcados por largas internaciones, terapias intensivas y múltiples tratamientos. Con esfuerzo y rehabilitación constante logró dejar atrás una traqueotomía y también la alimentación por sonda, aunque continúa realizando terapias permanentes para estimular sus movimientos. Su familia asegura que comprende todo lo que sucede a su alrededor y que esta oportunidad representa una enorme esperanza. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago “Floo11Herrera”, a nombre de Noelia Florencia Herrera González, o comunicarse al 2614723641 para sumarse a la campaña solidaria.

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