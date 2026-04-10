Lautaro Martínez se lesionó otra vez y hay preocupación

Lautaro Martínez se resintió de su lesión en el sóleo, por lo que se perderá al menos los próximos dos partidos del Inter de Milán, que va puntero en la Serie A. “El Toro” viene de anotarle un doblete a la Roma, en lo que había sido su regreso a las canchas después de varias semanas.

La odisea del jugador argentino comenzó el pasado 18 de febrero en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, cuando debió retirarse a la hora de juego por un desgarro que sufrió en el sóleo de la pierna izquierda.

Luego de dicha lesión, el Inter quedó eliminado de la Champions League dando una muy pobre imagen ante el Bodø/Glimt, que se impuso con un contundente resultado global de 5-2.

El regreso de Martínez se dio recién el pasado domingo 5 de abril, luego de más de un mes y medio alejado de las canchas, cuando se lució con un doblete en el triunfo 5-2 ante la Roma, por la trigésimo primera fecha de la Serie A.

Ahora, se confirmó que el Toro se resintió de dicha lesión, por lo que se perderá al menos los próximos dos compromisos del Inter.