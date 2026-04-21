Las zonas rojas del narcotráfico: este es el mapa que revela dónde se concentra la droga

El narcotráfico en Argentina dejó en 2025 un mapa claro de concentración territorial y crecimiento en la actividad judicial. Según el informe anual de la Procuraduría de Narcocriminalidad, se registraron 306 intervenciones en todo el país (un 12,5% más que el año anterior), con participación de más de 100 fiscalías. El aumento refleja una mayor capacidad de investigación impulsada por el sistema acusatorio (que agiliza los procesos y amplía las herramientas de los fiscales).

Al observar la distribución geográfica, emergen con fuerza las denominadas “zonas rojas”. La Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking con 51 casos, seguida por Santa Fe (30), Corrientes (17) y Entre Ríos (16). También aparecen Salta (15), Misiones (13) y distintos puntos del conurbano bonaerense. Se trata de áreas estratégicas vinculadas a grandes centros urbanos, puertos y corredores del norte (claves para el ingreso y distribución de drogas).

En contraste, la región Centro-Cuyo muestra menor volumen pero actividad constante. Mendoza registró 6 intervenciones durante 2025 (una cifra baja en comparación con otras provincias), mientras que San Luis alcanzó 12 y San Juan 8. Aunque con menor intensidad, los datos confirman que el fenómeno también está presente en la provincia (con causas activas y en desarrollo).

El informe advierte que la gravedad del narcotráfico no se mide solo por cantidad de casos, sino por su complejidad. En Santa Fe, por ejemplo, se desarticularon organizaciones ligadas al tráfico aéreo ilegal con incautaciones que superaron los 1.400 kilos de cocaína (incluyendo vuelos clandestinos desde Bolivia). En la provincia de Buenos Aires, se detectaron cargamentos de más de 300 kilos en el Río de la Plata, conectados con operaciones mayores en el sur del país. Estos procedimientos evidencian redes cada vez más sofisticadas y con alcance federal e internacional.

A nivel estructural, la PROCUNAR destaca un cambio en la estrategia judicial. Las investigaciones ahora apuntan a las cúpulas de las organizaciones (financistas, logística y vínculos con corrupción), con fuerte cooperación internacional y seguimiento de rutas de tráfico. La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (ya vigente en regiones como Cuyo) empieza a mostrar resultados en la velocidad y profundidad de las causas, consolidando un esquema más eficaz frente a un delito que sigue expandiéndose en todo el territorio nacional.