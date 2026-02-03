Las zonas del Valle de Uco que están en “estado de desastre agropecuario”

Tras una temporada marcada por la inestabilidad climática, el Poder Ejecutivo formalizó este martes el Decreto Nº 125, estableciendo el estado de emergencia y desastre agropecuario para el ciclo 2025/2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca dar alivio a los productores cuyas fincas bajo riego sufrieron el impacto de las heladas tardías y las tormentas de granizo.

La normativa técnica divide a los afectados en dos categorías estrictas, dependiendo del nivel de daño certificado:

Emergencia Agropecuaria: Para explotaciones con una pérdida de producción de entre el 50% y el 79%.

Desastre Agropecuario: Para aquellas propiedades rurales donde los daños igualan o superan el 80%.

Para acceder a los beneficios impositivos y económicos que otorga la Ley Nº 9083, los damnificados deberán presentar el Certificado de Daños emitido por la Dirección de Contingencias Climáticas.

La medida abarca prácticamente todo el mapa productivo de la provincia, segmentado por regiones:

Valle de Uco (Centro): San Carlos (Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta), Tunuyán (La Primavera, Los Sauces) y Tupungato (Gualtallary, Cordón del Plata, entre otros).

Norte : Afecta a sectores de Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y Maipú.

En los casos donde la producción fue arrasada casi en su totalidad (más del 80%), el decreto puntualiza las siguientes localidades: