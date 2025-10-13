Las ventas minoristas no repuntan: en septiembre cayeron 4,2% interanual

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron un 4,2% interanual durante el mes de septiembre. Este nuevo retroceso significó el quinto mes consecutivo en baja.

El dato confirma la continuidad de la tendencia negativa que se observa desde mayo, cuando las ventas habían caído 2,9%. Desde entonces, las bajas mensuales se mantuvieron en 0,5% en junio, 2% en julio, 2,6% en agosto y -ahora- 4,2% en septiembre.

Desde CAME señalaron que “septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política“.

Según el informe, “la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año“.

Si se toman como referencia sólo los registros del mes de agosto, el índice mostró una contracción del 2%, con lo cual el consumo acumula seis meses seguidos de descenso en la comparación mensual desestacionalizada.

Cabe resaltar que, a pesar de los retrocesos registrados durante los últmos meses, en lo que va del 2025 las ventas acumulan un crecimiento interanual del 5%.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el 55% indicó que se mantuvo igual al año pasado, mientras que el 38% -tres puntos más que el mes anterior- afirmó que empeoró, y sólo el 7,2% percibió una mejora.

Respecto de la expectativa futura, el 47,6% prevé una mejora en 2026, el 41,5% espera estabilidad y el 10,8% anticipa un empeoramiento.

Sobre la posibilidad de invertir, el 60,1% considera que no es un buen momento, el 12% que sí lo es, y el 27,8% no respondió o no tiene opinión definida.

Si bien las caídas fueron generalizadas para todos los rubros, los resultados del relevamiento del CAME muestran que los más afectados fueron “Textil e indumentaria” -con una caída del 10,9%-, y “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” -con un retroceso del 6,2%-.