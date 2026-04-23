Las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings siguen en caída

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó este jueves el informe sobre ventas en supermercados, y los resultados no son alentadores: en febrero registraron una caída del 3,1% interanual. En cuanto al acumulado del primer bimestre del año, la baja fue del 2,1%, aunque en la medición desestacionalizada se observó una leve suba mensual del 0,3%.

Si se analiza el informe en términos nominales, las ventas alcanzaron los $2,214 billones, con un incremento interanual del 23,5%. Según el documento difundido por el Indec, los mayores aumentos se registraron en rubros como carnes, verdulería y frutería, indumentaria y alimentos preparados.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 43,6% de las operaciones, seguidas por las de débito con el 25%. Sin embargo, ambos segmentos mostraron subas por debajo de la inflación. Las ventas presenciales continuaron predominando, con el 97,3% del total, frente a un canal online que representó el 2,7%.

Los mayoristas y shoppings también tuvieron resultados negativos

El retroceso del consumo también se reflejó en otros segmentos. En autoservicios mayoristas, las ventas cayeron 1,2% interanual en febrero, mientras que el acumulado del bimestre mostró una leve suba del 0,1%. En la comparación mensual desestacionalizada, se registró una baja del 0,7%.

En este sector, las ventas totales sumaron $329.001 millones, con incrementos nominales encabezados por carnes, almacén y panadería. El efectivo fue el principal medio de pago, seguido por tarjetas de crédito y débito.

Por su parte, las ventas en shoppings cayeron 2,1% interanual en febrero y acumularon una baja del 1,1% en el primer bimestre del año. En la medición mensual desestacionalizada, el retroceso fue del 1,8%.