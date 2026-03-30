Las universidades vuelven al paro en busca de financiamiento y mejores salarios

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas escala un nuevo peldaño. Tras el paro de cinco días a mediados de marzo, las casas de altos estudios enfrentan una semana sin actividad académica. La medida, impulsada por gremios docentes y no docentes, responde a la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro crítico de los salarios.

Cronograma de medidas de fuerza

El cese de actividades se organizó de la siguiente manera:

Paro de 72 horas: Desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1 de abril inclusive.

Feriados de Semana Santa: Al unirse con el jueves y viernes festivos, el resultado es una semana completa sin clases.

Próximas acciones: De no mediar una convocatoria a paritarias (congeladas desde octubre de 2024), ya se anunció una Marcha Federal para el 23 de abril y un nuevo paro para la semana del 27 del mismo mes.

Radiografía del ajuste: el informe del CIN

En una cumbre celebrada en Santa Rosa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un documento demoledor sobre el estado financiero del sistema. Bajo la nueva conducción de Franco Bartolacci (UNR) y Anselmo Torres (UNRN), el organismo expuso cifras que ilustran el desfinanciamiento:

Indicador Impacto detectado por el CIN Transferencias totales Caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Poder adquisitivo Los salarios perdieron un 32% frente a la inflación (equivale a 7 meses de sueldo). Gastos de funcionamiento Se encuentran en apenas un 40% respecto a los valores de enero de 2023. Becas Progresar Reducción real superior al 95% comparado con 2023.

El conflicto judicial y la oferta oficial

A pesar de que el Congreso ratificó la Ley de Financiamiento por dos tercios y la Justicia falló a favor de las universidades, el Ejecutivo mantiene el freno a su implementación.

Como contrapropuesta, la gestión libertaria deslizó un posible aumento salarial del 12,3% dividido en tres cuotas (marzo, julio y septiembre). Esta cifra se encuentra a una distancia abismal del 55,4% que exigen los sindicatos para recuperar el nivel adquisitivo que tenían en diciembre de 2023, antes del inicio de la actual gestión.