La semana tuvo un arranque frío, algo que no seguirá en el día de hoy. Pues el clima cambiará un poco según lo anunciado por la Dirección de Contingencias Climáticas. De esta manera, se espera un miércoles cálido con posibilidades de refrescar. Junto con ello se anunció que el cielo estará mayormente nublado a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán similares a lo que se vio ayer. Pues la térmica no sobrepasaría los 30°C. Ante esto se puede confirmar que la máxima de la fecha se acercará a los 28 grados. La misma vendrá acompañada de un espacio de variación. Este se daría con una mínima posible de 18°C.

El día de ayer no se emitieron alertas por posibles contingencias, esto no cambiará para la jornada. Pues según anunciaron desde el Sistema Meteorológico Nacional las lluvias no volverán hoy. Por lo tanto, la única eventualidad que se confirmó es la presencia de vientos leves del este.

Cómo sigue la semana

Llegado el día jueves se espera que la térmica aumente rotundamente en la provincia. Pues, según prevé los especialistas, la jornada se mantendrá cálida, con una máxima un poco mayor. La misma podría llegar a los 30°C con un espacio de variación con una mínima de 17 grados. La jornada se espera que siga nublada.

El calor volverá y esto seguirá siendo una realidad a lo largo del viernes. Esto lo anticiparon los especialistas, al pronosticar un día con cielo parcialmente nublado y con temperaturas altas. Así es que se espera que la máxima se acerque a los 31 grados en el desarrollo de la jornada. Junto con esto se anunciaron vientos moderados del noreste y posibilidades de lluvias.