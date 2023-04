La Bancaria lleva adelante un paro nacional de 48 horas en todas las sucursales del país del Banco Supervielle, incluidas las del Valle de Uco, ubicadas en los departamentos de Tunuyán y Tupungato.

Próximo a vencerse el período de Conciliación Obligatoria y sin soluciones a la vista a sus reclamos, las y los trabajadores realizan la medida de fuerza este jueves 13 y viernes 14 de abril, respectivamente.

La medida de fuerza de los empleados del Banco Supervielle se realiza en reclamo a sus demandas salariales, como el pago de un bono anual y un premio a la trayectoria, y por más personal.

En ese sentido, Gustavo Leal, secretario general de la Comisión Gremial interna del banco, manifestó: “Desde el año pasado que venimos denunciando los problemas que afectan en la diaria a los trabajadores de todo el país, como lo son las tercerizaciones fraudulentas en el área de sistemas, las mal efectuadas absorciones en las liquidaciones salariales, la falta de personal que afecta no solo a los trabajadores sino también a los clientes; el Banco no solo no trae soluciones a estos planteos, sino que redobla su postura discontinuando el pago de dos compensaciones económicas, como lo son el Bono anual y el premio a la trayectoria”.

La medida de fuerza que los trabajadores llevan a cabo es la suspensión de todas las actividades durante este jueves y mañana viernes, por lo que los usuarios y clientes deberán adelantar o posponer las operaciones de la jornada. En este momento se lleva adelante una protesta frente al Hotel Intercontinental donde se desarrolla la Convención del Banco con la presencia del CEO de la empresa.

Desde la entidad bancaria informaron que se podrá operar a través de los canales digitales y automáticos de Supervielle. Y los jubilados podrán extraer dinero desde las cajas rápidas solo con su huella.