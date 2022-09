La liga de fútbol de San Carlos con horarios nuevos en los partidos

Tras jugarse dos fechas del clausura ,la liga de fútbol con el aval de los consejeros decidió cambiar el horario de inicio en los partidos en todas sus divisiones..

En las divisiones que juegan los días sábado son : sexta 14:45 hs, quinta 16:10hs, Femenino 17:45 hs. Mientras que para el Domingo reserva 15 hs y primera 17 hs.

Los partidos de este finde son :

Unión vs Tres Esquinas , El Fuerte vs Chacón,, Banfield vs La Celia, Pareditas vs San Carlos, Calise vs Chilecito. Eugenio Bustos vs La Consulta libre : El Fortín

Sanciones emitida por el tribunal de penas