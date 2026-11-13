“Las remedios” llegará al Teatro Quintanilla como la nueva Comedia Municipal de Mendoza

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció la obra ganadora de la 22ª edición de la Comedia Municipal Cristóbal Arnold. Se trata de “Las remedios”, una propuesta de autoría y dirección de Diego Amador Nogara, que fue seleccionada en primer lugar tras la evaluación final del concurso y se convertirá en la próxima producción teatral municipal.

La definición se realizó en el Teatro Quintanilla, donde el jurado evaluó de manera presencial los tres proyectos que habían llegado a la instancia final. El equipo estuvo integrado por Gonzalo Bendelé, en representación de la Asociación Argentina de Actores y Actrices; Ariel Blasco, exdirector de la Comedia Municipal en las ediciones 2013, 2017 y 2022; y Diego Flores, por parte de la Municipalidad.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Junto con la propuesta ganadora, el jurado estableció el orden de mérito de las otras dos obras que participaron de la instancia final. El segundo lugar fue para “Las canciones”, dirigida por Agustín Daguerre y escrita por Pablo Messiez. En tercer puesto quedó “Amilcar y un viaje sobre Ramiro”, con dirección y autoría de Cristian Di Carlo.

Asimismo, el cuerpo evaluador felicitó a todos los equipos participantes por el compromiso y la profesionalidad demostrados durante el proceso. También consideró que las propuestas presentadas cuentan con elementos interesantes para su desarrollo en el teatro local.

Con la selección de “Las remedios”, Diego Amador Nogara estará al frente de la dirección y puesta en escena de la próxima producción. El estreno está previsto para el viernes 9 de abril de 2027 en el Teatro Quintanilla. El proyecto tendrá un período de trabajo de cinco meses, que incluirá una etapa de preproducción, dos meses de ensayos y producción y otros dos destinados a las funciones. La puesta también deberá reunir las condiciones técnicas y artísticas necesarias para poder presentarse en otras salas municipales de la Ciudad, con el objetivo de ampliar su circulación y llegar a distintos públicos.