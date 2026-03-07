Search
tupungato via blanca
VENDIMIA 2026

Las Reinas del Valle de Uco iluminaron las calles de la Ciudad en la Vía Blanca

Las soberanas Micaela Galdame de Tupungato, Agustina Giacomelli de Tunuyán y Virginia Gómez de San Carlos tuvieron un destacado paso por la Ciudad de Mendoza a bordo de sus carros.

El viernes por la noche se realizó la tradicional Vía Blanca, en la que las reinas departamentales recorrieron las calles de la Capital mendocina a bordo de sus pintorescos carros.

A diferencia de lo que se pronostica para el sábado, el clima durante la noche fue ideal para que la gente se acerque a acompañar el recorrido de las soberanas departamentales que este domingo competirán por la corona nacional.

Pasadas las 21 horas comenzó el recorrido de los carros en la esquina de avenida San Martín y Vicente Zapata. Como es habitual, el desfile estuvo encabezado por la banda de la Policía de Mendoza, seguida de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos.

Ante un buen marco de público, las soberanas del Valle de Uco derrocharon carisma y se lucieron en los carros que cada uno de los municipios preparó para la ocasión.

En ese sentido, la primera soberana de la región en dar el presente fue Micaela Galdame, de Tupungato, quien hizo su aparición en cuarto lugar, detrás de Luján de Cuyo. La tunuyanina estuvo a bordo de un colorido carro que resalta la vitivinicultura “de altura” del departamento.

La segunda soberana del Valle de Uco en presentarse fue la tunuyanina Agustina Giacomelli, quien lo hizo en décimo lugar, después de Junín. El carro de Tunuyán resaltó por su iluminación y buscaba reflejar el vínculo del departamento con el agua, la montaña y el trabajo de la tierra.

Por el lado de San Carlos, Virginia Gómez apareció en el doceavo lugar, detrás de la soberana de la Ciudad de Mendoza. La reina sancarlina lució arriba de un carro cuya temática es la producción agrícola del departamento, con especial protagonismo de las aromáticas y, particularmente, del orégano.

El recorrido de la Vía Blanca comenzó pasadas las 21 horas en la esquina de la avenida San Martín y Vicente Zapata, continuó hasta Las Heras, de allí se dirigió hasta Chile, dobló por Sarmiento y en la calle Belgrano tuvo su desconcentración.

Micaela GaldameTunuyánTupungatosan carlosVendimiavia blancaVendimia 2026Virginia Gómez Coronelagustina giacomelli

