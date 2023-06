Lionel Messi ha revelado que se unirá al Inter Miami como su nuevo club. Ha decidido unirse al equipo propiedad de David Beckham, priorizando la calidad de vida de su familia y buscando un entorno tranquilo. La confirmación de esta noticia se realizó de manera exclusiva para los reconocidos medios catalanes Mundo Deportivo y Sport.

En una entrevista exclusiva concedida a los principales medio de Barcelona, Mundo Deportivo y Sport, el campeón mundial repasó sus dos años en París, su partida del equipo donde desarrolló la mayor parte de su carrera y compartió sus reflexiones sobre su futuro. También abordó la tensión con Joan Laporta, presidente del club catalán, y señaló su constante diálogo con Xavi, el entrenador.

¿Por qué Estados Unidos? Explicó que su decisión se basó en la tristeza de los últimos meses, su enojo frente a múltiples especulaciones, el papel de su familia y la certeza de regresar, más temprano que tarde, a Barcelona en busca de seguridad y estabilidad.

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami”, dijo el futbolista argentino Lionel Messi durante una entrevista exclusiva para los medios Sport y Mundo Deportivo, luego de que fuera anunciada su retirada del PSG. 📹 @sport @mundodeportivo #VIVOplay pic.twitter.com/9xP1ZfuW4L — VIVOplay (@vivoplaynet) June 7, 2023

¿Por qué no volvió al Barcelona?

Messi en la entrevista mencionó los motivos “Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver a Barcelona, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera”

“Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también La Liga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer”.

🗞️ #EntrevistaMD



💔 Leo Messi y la razón de no regresar al Barça: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión"



📲 https://t.co/GhXotuwzAC pic.twitter.com/6h3XdR6KbJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 7, 2023

“Obviamente que sí me gustaría estar cerca del club. Es más, voy a vivir en Barcelona. Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos. Ojalá, no sé en qué momento ni qué ni cuándo pero ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije. Agradezco el cariño que tuve de la gente durante mi carrera y me gustaría estar otra vez acá” mencionó Leo en la entrevista.

Además agrego “Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial. Que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado. Y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”.

Llegando al final de la entrevista le preguntan hacia donde se iba dirigir en el futuro y confirma su llegada al Inter Miami “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”.

El nuevo club a través de un video donde mostraron tweets y noticias sobre los rumores que rodearon a Lionel Messi acerca de su futuro en los últimos meses, Inter hizo oficial el arribo del argentino.