Las PyMEs industriales acumulan 14 trimestres de caída y crecen los embargos de ARCA

La industria PyME argentina continúa sin lograr recuperarse y acumula 14 trimestres consecutivos de retroceso en producción y empleo. De acuerdo con el último relevamiento de la Fundación Observatorio PyME, durante el tercer trimestre de 2026 la actividad fabril disminuyó un 11,9% en comparación con el mismo período de 2025, mientras que la cantidad de trabajadores ocupados se redujo un 5,6%. El deterioro también se refleja en las expectativas empresariales: el índice de gerentes de compras (PMI) se ubicó en 44 puntos y el índice de confianza empresaria (ICE) descendió a 40, su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2023.

Entre los principales problemas que enfrenta el sector, la falta de ventas encabeza las preocupaciones del 80% de las industrias relevadas. A esto se suma el incremento de los costos operativos: el 75% de las empresas registró aumentos superiores a los que pudo trasladar a sus precios. La energía fue señalada por el 72% de las firmas como uno de los factores de mayor presión, seguida por los costos laborales, mencionados por el 67%. En consecuencia, el 69% de las industrias manifestó un deterioro de su rentabilidad.

El informe también advierte sobre el agravamiento de la situación financiera y tributaria. Una de cada siete industrias PyME sufrió embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), principalmente por deudas de IVA, Ganancias y aportes correspondientes a la actividad corriente. Además, la mitad de las empresas consultadas experimentó demoras en los cobros, cuyos plazos promedio alcanzaron los 49 días, diez más que en 2025. Esta situación incrementa las dificultades para cumplir con el pago de impuestos, salarios y proveedores.

A pesar del escenario adverso, el 33% de los industriales todavía considera que es un buen momento para invertir, aunque la proporción viene disminuyendo. Las perspectivas generales, sin embargo, continúan siendo desfavorables: tanto los indicadores de actividad como los de confianza empresarial reflejan la falta de expectativas de una recuperación sostenida en el corto plazo.